İsmail Kartal öyle bir hamle yaptı ki... Resmen şok olacaksınız!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın ekibine Vitor Pereira'nın ekibinden takviye geliyor.

Fenerbahçe'de resmi olarak açıklanan teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibine takviye yapılacağı konuşuluyordu.

Daha önceki dönem Fenerbahçe'de beraber çalıştığı ekibin tamamıyla yeniden çalışacak olan Kartal'a sürpriz bir yardımcı geliyor. Fanatik'e göre; İsmail Kartal'ın ekibine sürpriz bir ismin katılacağı iddia edildi. Daha önce yıllarda Vitor Pereira'nın eski yardımcısı olarak çalışan Filipe Almeida'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Pereira ile 26 yıllık bir dostlukları olan Filipe Almeira'nın arası Flamengo'ya gitmesiyle bozulmuştu. Almeida, 2009 yılında sol böbreğini Vitor Pereira'nın kızına bağışlamıştı.

Bu arada Filipe Almeida'nın adı Fatih Karagümrük teknik direktörlüğü için de geçiyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO