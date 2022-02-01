İsmail Kartal o isimden vazgeçti

Fenerbahçeli taraftarlar yeni sol bek ve forvetin gelmesini beklerken İsmail Kartal’ın sözleri bir kez daha heyecana neden oldu. Tecrübeli teknik adam, 6 ve 8 numara oynayabilen bir orta saha için de arayışta olduklarını söylemişti. 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny, ismi gündeme gelen ilk oyunculardan biriydi. Ancak Arsenal’in, adı Galatasaray ’la da anılan Mısırlı yıldızı takımda tutma ihtimali yükseldi. Bunun nedeni, orta sahaya istedikleri takviyeyi yapamamaları.

Fenerbahçe ’de ibre Roberto Gagliardini’ye döndü. Inter forması giyen İtalyan yıldızın kiralanması için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Inter, başarılı oyuncuyu kiralamaya hazır.

Gagliardini de düzenli forma şansı için Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. Ancak daha önce hiç ülkesi dışına çıkmayan 27 yaşındaki oyuncunun bu nedenle çekinceleri olduğu belirtildi.

Sarı-Lacivertliler’de Gagliardini’nin takım arkadaşı Matias Vecino ismi de gündeme geldi. Uruguaylı oyuncu, bu yılın sonunda düzenlenecek Dünya Kupası’nda milli takımdaki yerini kaybetmemek için oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Ancak Inter’in teknik patronu Simone İnzaghi’nin Uruguaylı futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu kaydedildi. Yine de Vecino konusunda da sürpriz bir gelişme olabilir.