İsmail Kartal: Mükemmeliyet sadece Rabbimize aittir

"Bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz"

"Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız"

"Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. Biraz yorulduğu için kendisini korumak amaçlı oyundan aldık"

"Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor"

"Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey olduğunda kulübümüz açıklama yapacaktır"

Mükemmel bir kadro kuruldu?

"Mükemmeliyet sadece Rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın takımlar kuruldu. Önemli olan, bu oyunculardan nasıl performans alınacağı. Biz, ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Bu yolda da devam edeceğiz"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz"

"Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız"

"Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. Biraz yorulduğu için kendisini korumak amaçlı oyundan aldık"

"Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor"

"Altay bu akşam antrenmana çıkacak. Kesinleşen bir şey olduğunda kulübümüz açıklama yapacaktır"

Mükemmel bir kadro kuruldu?

"Mükemmeliyet sadece Rabbimize aittir. Bundan önce de mükemmele yakın takımlar kuruldu. Önemli olan, bu oyunculardan nasıl performans alınacağı. Biz, ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Bu yolda da devam edeceğiz"