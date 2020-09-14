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Spor İsmail Kartal Konyaspor ile anlaştı
Spor

İsmail Kartal Konyaspor ile anlaştı

Konyaspor, daha önce prensip anlaşması yaptığı Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:47:00 -
İsmail Kartal Konyaspor ile anlaştı

En son Çaykur Rizespor’u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal’ın Konyaspor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda, İsmail Kartal için kulüp başkan yardımcısı Bünyamin Sarıtaş’ın katılımıyla basına kapalı imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serdar Kesimal’ın, İsmail Kartal'ın ekibine dahil olduğu belirtildi.

Transferi kısıtlı zaman arasında gerçekleştirdiklerini belirten Bünyamin Sarıtaş, "Gerek futbolculuğunda gerek teknik direktörlüğünde Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan İsmail hocamızla anlaştık. Büyük başarılara, umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreninde Konyaspor’a teşekkür ederek açıklamalar yapan İsmail Kartal, ‘Konyaspor camiası olarak, yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla, kulüp personelimizle Konyaspor'un potansiyelini ön plana çıkaracağımızı düşünüyorum’ ifadelerini kullandı.

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