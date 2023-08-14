İsmail Kartal galibiyete rağmen eleştirdi

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1'lik skor ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık"

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik. Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur. Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan, goller var kaçan. Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz."

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“Hakem tercih haklarını biraz bize biraz onlara çalmış olabilir”

“Yeni çıkan kurala göre kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği top kendi takım arkadaşının eline çarparsa faul değildir. Futbol oynayan takımız, sürekli faule maruz kalan bazı pozisyonlarda tercih haklarını biraz bize, biraz onlara çalmış olabilir. Rakip 10 kişi kalsa da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kendimizi eleştirmeliyiz. Normalde kaçan gollerden biri gol olsa maç gene kopacaktı. Sadece burada aksaklık yaşadık. Ligin ilk maçı. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum”

“VAR hakemlerinin düşünceleri ile ilgili yorum yapmak istemiyorum”

Sarı-lacivertlilerin VAR’da incelenen ve ardından iptal edilen penaltı pozisyonu hakkında ise İsmail Kartal, “VAR’a gittiği için VAR’daki hakem arkadaşların düşünceleri pozisyonu değerlendirmeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Penaltı olmadığı için VAR’dan döndü. Hakem de izledi. Bir penaltı daha kazandık ama değerlendiremedik” açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Osayi Samuel ve Becao’nun yarın yapılacak kontrollerden sonra durumunun netleşeceğini dile getirdi.

"Bir şey söylemem doğru olmaz"

Kaleci ve orta saha transferlerine dair açıklama yapan Kartal, "Transferle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz süreci yönetiyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz." ifadelerini kullandı.