İsmail Kartal faktörü oyunculara olumlu hava kattı

Sezona 9/9 yaparak başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Ligde nağmalup lider konumda bulunan Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise zayıf rakipleriyle rahat bir grup aşaması geçirmeyi planlıyor. Bu senenin mimarlarından İsmail Kartal'la ivme yakalayan oyuncular ise Avrupa'nın radarına şimdiden takılmış durumda.

İrfan Can Kahveci küllerinden doğdu!

Geçtiğimiz sezon 42 resmî maçta 7 gol, 4 asist ile toplamda 11 gole direkt katkı sağlayan İrfan Can, bu sezon henüz daha 9 maçta 4 gol, 3 asist ile 7 gole doğrudan katkı sağlayarak sezona mükemmel giriş yaptı.

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37’lik Dzeko’dan 27’lik performans

Bu sezonun flaş transferlerinden olan Edin Dzeko, bazı kesimler tarafından yaşından dolayı eleştirilse de sahada gösterdiği verimle susturmayı başardı.

Daha henüz 7 maçta 5 gol, 4 asist ile 9 gole doğrudan katlayan başarılı forvet, 26 gollü Manchester City sezonunu yakalayabilecek mi?

Dusan Tadic ile durmak yok!

Bu sezon Beşiktaş’a transfer çalımı olarak nitelendirilen Dusan Tadic oyun içinde 34 yaşında gibi göstermiyor.

Başarılı oyuncu daha henüz 9 maçta 4 gol, 2 asist ile 6 gole doğrudan katkı yapmasının yanısıra ortalama 86 dakika sahada kalarak Sarı-Lacivertlilerde en fazla sahada kalan isimlerden.

Hasret sona erdi karşınızda Szymanski!



Fenerbahçe taraftarları yıllardır aradığı zevki Szymanski ile yaşamaya başladı.. Arda Güler’in gidişi erkenden unutuldu denilebilecek performansı Szymanski sergiliyor.

Genç oyuncu 9 resmî maçta 4 gol, 4 asist ile toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

Livakovic'e zor rakip



Hücumda güven verdiği kadar savunmada da güven veren Sarı-Lacivertlilerde kaleci İrfancan Eğribayat, bu sezon çıktığı 5 resmî maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı ve kalesinde sadece 1 gol gördü