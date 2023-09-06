  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugüne kadar seçmeni aptal yerine koyan muhalefete yakın gazetecilerin aklı başına geldi: Erdoğan 300 sene durur!

ABD’den beklenmedik kritik karar ortaya çıktı: Aktarmaya hazır! Polonya için kritik AH-64 Apache kararı

Yeniden Refah'lı Aydal'dan Ebrar için 'LGBT' savunması!

AB, 6 çok büyük teknoloji devini katı kurallara tabi tutmaya hazırlanıyor! Haber geldi: Yatırımcılar şokta

İstanbul'daki sel felaketinden acı haber! Ölü sayısı çok arttı

Düğünde damada kurşun yağdırmıştı! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Gelini çok seviyordum!

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli füzelerle vurduk

DSÖ, Kovid-19'la ilgili gerçeği açıkladı: Vaka artışları endişe verici

Amerika şaşkın! Türkiye'den dikkat çeken çıkış: MMU KAAN’ın satış fiyatı F-35’in yarısı kadar! Bakın kaç milyar dolar

Türkiye’den bomba savunma sanayii hamlesi! Katar, Endonezya, Brezilya ve Umman'a yollanacak
Spor İsmail Kartal faktörü oyunculara olumlu hava kattı
Spor

İsmail Kartal faktörü oyunculara olumlu hava kattı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:42:00 -
İsmail Kartal faktörü oyunculara olumlu hava kattı

Sezona bomba gibi giren Fenerbahçe’de bu sezon en dikkat çeken gollere katkı sağlayan isimlerden geldi.

Sezona 9/9 yaparak başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Ligde nağmalup lider konumda bulunan Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise zayıf rakipleriyle rahat bir grup aşaması geçirmeyi planlıyor. Bu senenin mimarlarından İsmail Kartal'la ivme yakalayan oyuncular ise Avrupa'nın radarına şimdiden takılmış durumda.

 

İrfan Can Kahveci küllerinden doğdu!

Geçtiğimiz sezon 42 resmî maçta 7 gol, 4 asist ile toplamda 11 gole direkt katkı sağlayan İrfan Can, bu sezon henüz daha 9 maçta 4 gol, 3 asist ile 7 gole doğrudan katkı sağlayarak sezona mükemmel giriş yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

37’lik Dzeko’dan 27’lik performans

Bu sezonun flaş transferlerinden olan Edin Dzeko, bazı kesimler tarafından yaşından dolayı eleştirilse de sahada gösterdiği verimle susturmayı başardı.
Daha henüz 7 maçta 5 gol, 4 asist ile 9 gole doğrudan katlayan başarılı forvet, 26 gollü Manchester City sezonunu yakalayabilecek mi?

 

Dusan Tadic ile durmak yok!

Bu sezon Beşiktaş’a transfer çalımı olarak nitelendirilen Dusan Tadic oyun içinde 34 yaşında gibi göstermiyor.
Başarılı oyuncu daha henüz 9 maçta 4 gol, 2 asist ile 6 gole doğrudan katkı yapmasının yanısıra ortalama 86 dakika sahada kalarak Sarı-Lacivertlilerde en fazla sahada kalan isimlerden.

 

Hasret sona erdi karşınızda Szymanski!


Fenerbahçe taraftarları yıllardır aradığı zevki Szymanski ile yaşamaya başladı.. Arda Güler’in gidişi erkenden unutuldu denilebilecek performansı Szymanski sergiliyor.
Genç oyuncu 9 resmî maçta 4 gol, 4 asist ile toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.

 

Livakovic'e zor rakip


Hücumda güven verdiği kadar savunmada da güven veren Sarı-Lacivertlilerde kaleci İrfancan Eğribayat, bu sezon çıktığı 5 resmî maçın 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı ve kalesinde sadece 1 gol gördü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23