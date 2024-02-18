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Spor İsmail Kartal: Erkek gibi oynadık
Spor

İsmail Kartal: Erkek gibi oynadık

Yeniakit Publisher
2024-02-18 05:48:00 -
İsmail Kartal: Erkek gibi oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Erkek gibi oynadık"

Mücadeleyi değerlendiren Kartal, "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik" dedi.

"Oyunu çirkinleştirmediler"

Zemin ve oyuncular hakkında da konuşan başarılı antrenör, "İkili mücadelelerde öne geçtik, ikinci topları aldık ve golleri bulduk. Sonuçta biz kazandık. Bu sahada iyi futboldan ziyade iyi mücadele, iyi strateji gerekiyordu. İkinci yarı iyi mücadele ettik, iyi strateji koyduk. Rizespor'un hocasını ve futbolcularını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Oyunu çirkinleştirmediler. Her iki takım oyuncularını ağır sahaya, kötü zemine rağmen futbol oynamaya çalıştıkları için tebrik ediyorum. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Böylesine ağır zeminde futbol, performans konuşmak doğru değil. İyi mücadele ettik, strateji ortaya koyduk. Sahada pas yapamıyorsunuz, top gitmiyor, bazı yerlerde kalıyor. İyi mücadele etmek gerekiyordu. Baskı kurmamız gerekiyordu. İkinci yarıda bunu yaptık ve kazandık" şeklinde konuştu.

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