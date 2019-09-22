0553 313 94 23

İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gazişehir Gaziantepspor'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların yeni transfer Scepovic'e gösterdiği tepkiye cevap verdi.

22 Eylül 2019 Pazar 17:36
İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok

Süper Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin hızlı hücumlarla sonuç aldığını bilerek oynadıklarını belirtti.

Maçın başında şok iki gol yediklerini kaydeden Kartal, "Beklemediğimiz gollerden sonra ikinci yarıda hamle yaptık ve daha fazla baskı kurduk. Maçı çevirmek istedik. Oyun ve mücadele anlamında bunu başardık. Oyunun istatistiklerinde kontrol bizde gözüküyor. Arayan, isteyen bizdik ve istatistiklerde, her şeyde öndeyiz. Futbol böyle bir şey. Oyunu çevirmek için ortaya koyduğumuz irade yetmedi. Olmadı, kendi evimizde kaybettik. Beklemediğimiz bir yenilgi aldık." şeklinde konuştu.

Forvetleri Marko Scepovic'e taraftar tepkisinin yanlış olduğunun altını çizen Kartal, "Her zaman Vedat Muric bulamazsınız. Kulübün ekonomisini düşünerek böyle oyuncu aldık. İstediğimiz oyuncular vardı. İstedik olmadı. Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok. Marko var. Bu çocuğa destek olacağız. Rizespor'un başarısı için hepsine destek olacağız. İlk maç olmasına rağmen vasat oynadı ama gelecek maçlar güzel olacak. Kişiselleştirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:36
  1. Rize
  2. Gaziantep
  3. SÜPER LİG Haberleri
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump: Biden yanlış yaptı!
    1. Trump: Biden yanlış yaptı!
    2. Şanlıurfa isotundan sabun üretildi
    3. Ordu’da tabelalara ‘maganda’ kurşunu
    4. Hastaneden çıkıp HDP önündeki eyleme..
    5. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne..
    6. OGM personel alımı başvuruları ne..
    7. Körfez diken üstünde: BAE'de şüpheli..
    8. Yanan tencere nasıl parlar? İşte,..
    9. İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok
    10. 45 Aile HDP önünde eylem yapıyor
    11. 5 yaşındaki çocuk annesini kurtardı!
    12. Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
    13. Marsilya'da Gustavo pişmanlığı!
    14. ABD'de kimyasal korkusu: Ölüler ve..
    15. Donald Trump'tan dikkat çeken İran..
    16. Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA..
    17. Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD..
    18. Gaziantep'te kız kaçıran genci..
    19. Salatalık kabuğunun faydaları nelerdir?
    20. Burun şişmesi neden olur? Burunda..
    21. Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a..
    22. KPSS'siz öğretmen alımı ilanları!..
    23. Başta uyuşma ve sersemlik hissi hangi..
    24. Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün..
    25. Farklı noktalarda 68 düzensiz göçmen..
    26. Akşener AK Parti'yle yakınlaşma..
    27. Drift tutkunları Antalya'da buluştu!
    28. Atatürk Havalimanı'na seferler..
    29. Somali'de askeri üsse saldırı! Çok..
    30. Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı