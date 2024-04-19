  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Helikopter düştü! Genelkurmay başkanı öldü iddiası...

Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Eşcinsel sapkınlığa devlet desteği! Avrupa ülkesinden i.nelik

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!

İranlı isimden Türkiye ile savaş çıkışı! "25 binden fazlası şu an Türkiye'de" diyerek her şeyi açıkladı

Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki yüzlü Batı'ya Gazze tepkisi!

Erdoğan sinyali vermişti! Ünlü gazeteci 'AK Parti'de sadece 3 ismin koltuğu garanti' diyerek o isimlerin kimler olduğunu açıkladı

Eski korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İncirlik kararı için 'Çok farklı bir olay' dedi ve açıkladı: Türkiye bunu yapacak
Spor İsmail Kartal: Beni şaşırtan bunlar oldu
Spor

İsmail Kartal: Beni şaşırtan bunlar oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-19 02:03:00 -
İsmail Kartal: Beni şaşırtan bunlar oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı ile ilgili açıklama yaptı. Kartal, “Bonucci çok kariyerli oyuncu, Cengiz de aynı şekilde. Tadic penaltı atışlarında, kariyerinde kaçırdığı penaltı sayısı çok az. Beni şaşırtan bunlar oldu. En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçıran isimler oldu." dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Yunan temsilcisi Olympiakos’a penaltı atışları sonunda kaybederek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarı iyi futbol oynadıklarını belirten Kartal, "Bugün oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe vardı. Muhteşem taraftar önünde golü de bulduk. İkinci yarı oyun dengelendi. Sonra tempoyu arttırdık sadece 2. golü bulamadık. Oyuncuların turu geçebilmek adına rahatlığı, o golü bulamamanın stresini yaşadık. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptık. Uzatmalar iki takım adına dengeli geçti. Turu geçmek adına her şeyi çok hak etmiştik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugüne kadar penaltı kaçıran oyuncular, en az penaltı kaçıran oyunculardı. Sadece 2. golü bulamadığımız için turu geçemedik. Taraftarlarımıza karşı mahcup olduk. Her şeye rağmen önümüze bakıyoruz. Ligde devam edeceğiz" diye konuştu.

Müsabakada yapılan değişiklikler ile ilgili Kartal, “Bazen oyuncuları değiştirirsin, hamlelere karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz verimi alamazsınız. Bugün de bazıları karşılık verdi, bazıları veremedi. Bunlar futbolun içinde olan doğal şeyler” ifadelerini kullandı.

Tadic’in vuruş stili ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, “Tadic’in çok fazla şut atma değil de ayak içi plase vuruşları var. Onun kendine göre vuruş stili var. 86. dakikada Fred ile konuştuk uzun zaman sakatlık yaşadı. Uzatmaları da düşünerek yerine daha mücadeleci birini alarak tüm planlarımız buydu. Szymanski’ye kramp girdi, Becao’nun kasığında ağrı oldu. Mecburi değişiklikler oldu” şeklinde konuştu.

“Beni şaşırtan bunlar oldu"

Penaltı atışlarını da değerlendiren Kartal, “Bonucci çok kariyerli oyuncu, Cengiz de aynı şekilde. Tadic penaltı atışlarında, kariyerinde kaçırdığı penaltı sayısı çok az. Beni şaşırtan bunlar oldu. En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçıran isimler oldu. Bu kadar mücadele ettik. Bu mücadelenin karşılığında 2. golü atarak turu geçebilmek varken, penaltılarla elenmek üzücü oldu” diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! Avrupa durumunda son gelişme: Şu an artık yokuz...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23