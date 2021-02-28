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İsmail Kahraman anlattı! D-8’i kuranlar ya indirildi ya öldürüldü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili, eski TBMM Başkanı ve Refahyol Hükümeti’nin Kültür Bakanı İsmail Kahraman, o döneme ilişkin konuştu...

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:37:00 -
İsmail Kahraman anlattı! D-8’i kuranlar ya indirildi ya öldürüldü

28 Şubat’ın ağır faturasının millete ödettirildiğini vurgulayan Kahraman, şunları dile getirdi: “17 darbe ve teşebbüsü arasında 28 Şubat da büyük darbe teşebbüsleri arasında yer aldı. Planlanmış, programlanmış ve neticesi alınmış bir darbedir. Baştaki hükümeti indirdi. Suni bir hükümet ve beraberlik oluşturuldu. İlerleme durduruldu. 28 Şubat’ın Türkiye ekonomisine maliyeti 390 milyar dolardır. Bir de D-8’i kurdu Hoca. Büyük bir güç. Ne oldu? Dünyadaki o derin karargah, 8 devletin imza atan başkanlarını 1 yıl içerisinde uzaklaştırdı, hapse attı, öldürdü. Onlardan birisi de Erbakan’dı.”

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