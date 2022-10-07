İsmail İncekara kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti! İsmail İncekara kaç yaşındaydı?

Bir dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara hayatını kaybetti. Peki İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İşte hayatı ve ölüm sebebi!

Hikayesiyle bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi, kadrosundaki oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara, hayatını kaybetti. Acı haber sonrası arama motorlarında "İsmail İncekara kimdir?" sorusu sorgulanıyor. İşte İsmail İncekara'nın hayatı ve ölüm sebebi...

İsmail İncekara neden öldü?

İncekara, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile tanınıyordu. 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

İsmail İncekara kimdir?

1950 senesinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail İncekara 72 yaşındaydı. Ünlü ismin çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçmişti. Kabataş Lisesi'nden mezun olan isim, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamlamıştı. İncekara, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev almıştı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçen isim 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü hak etmişti. Ünlü oyuncu, dizi oyunculuklarının yanı sıra televizyon ve seslendirme çalışmaları ile de bilinmekteydi.

İsmail İncekara'nın rol aldığı sinema filmleri

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar,

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

İsmail İncekara'nın rol aldığı diziler

Kurtlar Vadisi,

Deli Yürek,

Hayat Bağları.