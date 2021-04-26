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Dünya İsmail Heniyye'den ümmete mesaj: Kudüs savaşı bütün Müslümanların savaşıdır
Dünya

İsmail Heniyye'den ümmete mesaj: Kudüs savaşı bütün Müslümanların savaşıdır

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgalcilere karşı verilen mücadelede Kudüs halkının yalnız olmadığını ve kahraman direnişçileriyle Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Kudüs halkını himaye etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:19:00 -
İsmail Heniyye'den ümmete mesaj: Kudüs savaşı bütün Müslümanların savaşıdır

Son zamanlarda Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Heniyye, işgal rejiminin Kudüs’e yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi durumunda Filistin halkının sessiz kalmayacağını belirterek, “Saldırılar sonlandırılmadığı takdirde intifada sürdürülmelidir. Geçtiğimiz birkaç gün içinde birçok zafer kazandık.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) önünde toplanan Filistinli gençlerin, siyonist yerleşimciler ile işgal polisini buradan çekilmek zorunda bıraktığını aktaran Hamas lideri, “Böylelikle gençlerimiz, Kudüs’ün İslami kimliğimi muhafaza etti.” dedi.

Heniyye, “Bizler, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen, Kudüs’ü israil başkenti gören ve siyonistlere Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlara saygısızlık yapmanın önünü açan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nın aşamalarıyla karşı karşıyayız.

Siyonist israil, çözümün bir parçası değil, aksine sorunun ta kendisidir. İşgal rejimi, bölge için bir dost değil bilakis bölgenin, halkımızın ve İslam ümmetinin baş düşmanıdır.” ifadelerine yer verdi.

Heniyye, “Ayrıca Dayton teorisini de alaşağı ettik. Yani siyonist israil’i tanıyan ve geri dönüş hakkından taviz veren Yeni Filistin teorisi. Bugün için Oslo ve Dayton yaklaşımlarını geride bırakan bir nesille muhatabız. Öyle bir nesil ki mescitlerde büyümüş ve meydanlarda direnişi haykırıyor. Bu yüzden söz konusu yaklaşımlar, Bab El-Amud’da hükmünü yitirmişti.” değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs’ün, bölgedeki savaş ve çatışmaların merkezi olduğunu belirten HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, “Kudüs savaşı, hepimizin savaşıdır. Kudüs sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanlarındır.” dedi.

Öte yandan Ramazan ayında Filistinlilere yönelik provokatif adımlar atmaya devam eden siyonistler, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırmıştı. TOMA, ses bombası ve plastik mermiyle teravih namazından çıkan Filistinlileri hedef alan işgalciler, çok sayıda vatandaşı yaralamıştı. 

 

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