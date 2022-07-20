İsmail Hakkı Pekin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını anlattı

2007 yılında okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir raporun Askeri Şura'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan'ın ise rapora sert tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Hakkı Pekin'in anısı sosyal medyada dikkat çekti.

"Salonu terk etti"

İsmail Hakkı Pekin, "2007'de okullarda başörtüsü takıldığına dair rapor hazırladım. O tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Şura toplantısında hepimize çok ağır konuşup salonu terk etti." ifadelerini kullandı.