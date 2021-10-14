İsmail Hakkı Karadayı başı yarı kapalı biriyle röportaj yapar mıydı?

Taliban'ın okullarda karma eğitim verilmemesi yönündeki kararını, "Kız öğrencilerin okuması yasaklandı" diye haberleştiren sol basın, Afganistan'daki yeni hükümetin kadınlara çalışma yasağı getirdiğini de ileri sürdü. Halbuki Taliban Sözcüsü, bu iddiaların ortaya atıldığı gün bir kadın gazeteciyle röportaj yaptı. Afgan kadın gazetecinin yarım başörtülü olması da, Taliban'ın tesettürlü olmayanlara baskı yaptığı iddialarını boşa çıkardı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde bu konu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "Taliban'ın sözcüsünün karşısında bir bayan muhabir, başı yarım açık... Adamlar çıkıyorlar, bu görüntülerin yayınlandığı gün dediler ki; "Taliban kadınların tamamını çalışmaktan men etti, kız öğrencilerin tamamını okullardan kovdular." Bu algıyı, bu yalanı söyleyebildiler." ifadelerini kullandı.

Murat Alan ise, "İsmail Hakkı Karadayı ile başının yarısı örtülü bir kadın röportaj yapabilir miydi? Kenan Evren ile yapabilir miydi? Bu kadar hoşgörü sahibi miydiler? Diyorlar ya Taliban başörtüsüz kız çocuklarını okutmuyor, diye. Bu ülkede de başörtülüleri okutmuyorlardı.

Yani aslında bugün Taliban okumalarının tamamnın tersten okusak, Türkiye'de cumhuriyet gazetesinin savunduğu zihniyet tam olarak tatbik ediliyordu." diye konuştu.