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İsmail Erdem’den Kılıçdaroğlu’na tapu cevabı

Sancaktepe’de 121 aile daha yapılan tören ile tapularına kavuştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
İsmail Erdem’den Kılıçdaroğlu’na tapu cevabı

Sancaktepe’de 121 aile daha yapılan tören ile tapularına kavuştu. Sancaktepe’de tapu sorunu olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap veren Başkan İsmail Erdem, “Sancaktepe’ye bakmasın, Ataşehir’i bir görsün, kaç mahallenin, kaç bin kişinin tapu problemi var. Ona bir baksa daha iyi olur” dedi.


Sancaktepe Belediyesi bugüne kadar dağıttığı 4 bin 468 tapuya yenilerini ekledi. Tapu almaya hak kazanan 121 aileye tapuları törenle dağıtıldı. Törende konuşan Başkan İsmail Erdem, “Ana muhalefetin lideri Sancaktepe’de yaptığı konuşmada, Sancaktepe’de tapu problemi olduğunu, CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerde sorun olmadığını söyledi. Sancaktepe’ye bakmasın, Ataşehir’i bir görsün, kaç mahallenin, kaç bin kişinin tapu problemi var. Ona bir baksa daha iyi olur” dedi.



“10 yıl içerisinde Sancaktepe’deki tapu sorunlarının yüzde 95’i çözüldü”


Sacanktepe Belediyesi olarak şimdiye kadar 4 bin 468 tapu verdiklerinin altını çizen Başkan İsmail Erdem, “Sancaktepe’ye 10 yıl önce geldiğimizde binlerce komşumuzun mülkiyet sorunu vardı. 2B milli emlak parselleri ve özellikle belediye parselleri üzerinde şerhleri vardı. Komşularımıza tapu ulaştırılamamıştı. 10 yıl içerisinde Sancaktepe’deki tapu sorunlarının yüzde 95’i çözüldü. Çok cüzi bir miktar kaldı. Onlar da şuanda Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyemize geçmek üzere. 3-5 ay içerisinde Sancaktepe’de tapu problemi sıfırlanmış olur. Tapusunu alan komşularımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok hızlı çalıştık, geceli gündüzlü. Vatandaşlarımızı tapuları ile buluşturduk. Sancaktepe’de imarsız bölge yok. Şuanda nizami bir yapılaşma ile şehircilik standartlarını aştık” şeklinde konuştu.



“Ataşehir’de 60 bin nüfusun yaşadığı 3 mahallede 46 yıldır mahkemelerle uğraşılan bir süreç var”


Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem tapu töreninde yaptığı konuşmayı şu sözlerle sürdürdü; “Sancaktepe’de çözüm ortada. Aday olduğum Ataşehir’de, 60 bin nüfusun yaşadığı 3 mahallede 46 yıldır mahkemelerle uğraşılan bir süreç var. Yıllardır orayı yöneten ve görevden alınan Belediye Başkanı ve belediye maalesef bugüne kadar bir adım atmamış. Ana muhalefetin lideri Sancaktepe’de yaptığı konuşmada Sancaktepe’de tapu problemi olduğunu, CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerde sorun olmadığını söyledi. Sancaktepe’ye bakmasın, Ataşehir’i bir görsün, kaç mahallenin, kaç bin kişinin tapu problemi var. Ona bir baksa daha iyi olur. Sancaktepe’de huzur var Sancaktepe’de yaşam var” şeklinde konuştu.


Tapularına kavuşan Sancaktepeli vatandaşlar mutlu olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı İsmail Erdem ile belediye personeline teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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