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İsmail Erdem semt pazarını ziyaret etti

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Örnek Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 09:02
İsmail Erdem semt pazarını ziyaret etti

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Örnek Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret etti.

 

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Örnek Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşın sorunlarıyla yakından ilgilendi. Pazar önünde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından kurulan AK Nokta’ya uğrayan Başkan İsmail Erdem burada halk ile fotoğraf çektirdi.

 

“Sancaktepe’ye yapılan hizmetlerin fazlasını Ataşehir’e yapacağız”

 

Ataşehir Örnek Mahallesi’nde bulunan semt pazarında İsmail Erdem’i gören vatandaşlar başkanı Sancaktepe’de yaptığı hizmetlerden tanıdıklarını söyleyerek, Sancaktepe’ye yapılan hizmetlerin aynısının Ataşehir’e de yapılmasını istediler. Ataşehirlilerin isteklerini dinleyen Başkan İsmail Erdem, Sancaktepe’de yaptıkları projelerin ve hizmetlerin yapacakları hizmetler için referans olduğunu söyleyerek, Sancaktepe’ye yapılan hizmetlerin fazlasını Ataşehir’e yapacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:02
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