0553 313 94 23

İsmail Erdem kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem mi?

İsmail Erdem kim olduğu araştırılıyor. İsmail Erdem, 1959 yılında Sivas’da doğdu. Milli Görüş çizgisinden gelen İsmail Erdem, Refah Partisi Kadıköy ilçe başkanı yardımcısı ve Fazilet Partisi Kadıköy ilçe başkanı görevinde bulundu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen İsmail Erdem kimdir? İşte İsmail Erdem biyografisi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:06
İsmail Erdem kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem mi?

İsmail Erdem kim olduğu araştırılıyor. İsmail Erdem, 1959 yılında Sivas’da doğdu. Milli Görüş çizgisinden gelen İsmail Erdem, Refah Partisi Kadıköy ilçe başkanı yardımcısı ve Fazilet Partisi Kadıköy ilçe başkanı görevinde bulundu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen İsmail Erdem kimdir? İşte İsmail Erdem biyografisi 

İsmail Erdem kimdir?

1959 Sivas doğumlu. Aktif siyasete 1978 yılında MSP ile başladı. 1983 yılı itibariyle Refah Partisi Kadıköy İlçe Yönetimi’nde görev aldı. Refah Partisi kapatılana kadar İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet Partisi’nde de Kadıköy İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Kadıköy İl Genel Meclisi Üyesi seçildi ve grup başkanı oldu. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca 18 ay boyunca Ak Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Bşk. Yard. görevinde bulundu. 2009 Yerel Seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. 

2014 Ataşehir yerel seçim sonuçları

CHP adayı Battal İlgezdi % 49.8

AK Parti adayı Nimetullah Topu 41.8

MHP adayı Zeki Bulut % 3.8

24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları

AK Parti % 37,5

CHP % 33,8

HDP % 11,5

İYİ Parti % 8,1

MHP % 7,3

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:06
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. İsmail Erdem kimdir?
  4. İsmail Erdem nereli
  5. İsmail Erdem ataşehir belediye başkan adayı mı
  6. İsmail Erdem ak parti belediye başkan adayı mı
  7. ak parti istanbul belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    1. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    3. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    4. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    5. CHP, zulüm demek
    6. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    7. Hakan Bahadır kimdir?
    8. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Günün ilk yarısında en çok değer..
    11. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    12. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    13. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    14. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    15. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    16. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    17. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    18. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    19. Sürücüler dikkat! 4 gün sonra başlıyor
    20. Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'