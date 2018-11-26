İsmail Erdem kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem mi?

İsmail Erdem kim olduğu araştırılıyor. İsmail Erdem, 1959 yılında Sivas’da doğdu. Milli Görüş çizgisinden gelen İsmail Erdem, Refah Partisi Kadıköy ilçe başkanı yardımcısı ve Fazilet Partisi Kadıköy ilçe başkanı görevinde bulundu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen İsmail Erdem kimdir? İşte İsmail Erdem biyografisi

İsmail Erdem kimdir?

1959 Sivas doğumlu. Aktif siyasete 1978 yılında MSP ile başladı. 1983 yılı itibariyle Refah Partisi Kadıköy İlçe Yönetimi’nde görev aldı. Refah Partisi kapatılana kadar İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet Partisi’nde de Kadıköy İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Kadıköy İl Genel Meclisi Üyesi seçildi ve grup başkanı oldu. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ayrıca 18 ay boyunca Ak Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Bşk. Yard. görevinde bulundu. 2009 Yerel Seçimlerde Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi.

2014 Ataşehir yerel seçim sonuçları

CHP adayı Battal İlgezdi % 49.8

AK Parti adayı Nimetullah Topu 41.8

MHP adayı Zeki Bulut % 3.8

24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları

AK Parti % 37,5

CHP % 33,8

HDP % 11,5

İYİ Parti % 8,1

MHP % 7,3