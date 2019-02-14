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İsmail Erdem Ataşehir’de göreve başlamadan sorunları çözmeye başladı

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak 2 mahallenin imar sorununu çözdü.

14 Şubat 2019 Perşembe 21:54
İsmail Erdem Ataşehir’de göreve başlamadan sorunları çözmeye başladı

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü tutarak 2 mahallenin imar sorununu çözdü.


Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir TV programında Ataşehir’in Yenisahra ve Barbaros mahallelerinde imar sorunu olduğunu, uzun süredir konunun sıkı takipçisi olduklarını ve Büyükşehir ekipleriyle birlikte sorunun çözümü için çalıştıklarını açıklamıştı.



İsmail Erdem: “Biz devreye girdik, cuma günü imarlar çıkacak”


Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin imar sorununa vurgu yapan İsmail Erdem, “Yenisahra ve Barbaros mahallelerimizin 1/5000 ve 1/1000 imar planlarını cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyemizin meclisinden çıkaracağız. Bölgemiz maalesef yıllardır ihmal edilmiş, beklenen imar maalesef çıkarılmamıştır. Bizler devreye girdik. Cuma günü Yenisahra ve Barbaros Mahallemizin 40 yıldır beklenen imarları çıkmış olacak” demişti.



İsmail Erdem verdiği sözü tuttu


Sancaktepe’yi 10 yılda ihya eden, İstanbul’un merkez ilçelerinden biri haline getiren İsmail Erdem, Ataşehir’de de verdiği sözü tutarak imar planlarını İstanbul Büyükşehir Belediye meclisinden geçirdi. Ataşehir Belediye Başkanı olmadan Ataşehir’in sorunlarını çözmeye başlayan İsmail Erdem’e, Ataşehir İmar Platformu başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bölge halkı minnettarlığını bildirdi.



Ataşehirli vatandaş: “Tüm sorunlarımızın çözümü için İsmail Erdem’i bekliyoruz”


İsmail Erdem’in girişimleriyle çözülen imar sorunu hakkında açıklama yapan Yenisahralı bir vatandaş, “Uzun zamandır mevcut Belediye Başkanı bizi oyalıyordu. İsmail Erdem Ataşehir Belediye Başkanı olmadan sorunlarımızı çözmeye başladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İlçemizin tüm sorunlarını çözmesi için Ataşehir Belediye Başkanı olmasını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:54
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