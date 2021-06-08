İsmail Demir'den TCG Anadolu ve Hürjet açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, verdiği bir röportajda devam eden savunma sanayii projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yerli hava savunma sistemlerindeki son durumu paylaşan Demir, "Hava savunma sistemlerimiz kademe kademe ilerliyor. Malumunuz hava savunma da kademeli bir konsept. Günümüzde kademelendirme meselesi giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Hani bizim meşhur S-400 veya yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma sistemi projeleri daha çok konuşulan, göz önünde olan konular ve dünyada da; bir balistik füze tehdidine karşı veya hızlı savaş uçaklarına karşı korumanızın olduğu işte en üst kademelere belki hitap edebilecek balistik füze tehdidini önleme gibi konular da uç nokta...

Ama şimdi görüldü ki aslında bu kademelendirme çok önemli ve daha çok daha alt seviyelerde çeşitli tehditlere karşı koyabilmeniz gerekiyor. Bunun çeşitli boyutları drone ve İHA saldırıları veya çeşitli küçük irili ufaklı roketler dahil olmak üzere eğer kademelendirmezseniz çok emniyetli bir hava savunma kuramazsınız" diye konuştu.

Demir sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Baştan bizim başlangıç olarak KORKUT sistemi, daha sonra HİSAR A ilk ve O proje tanımlama dökümanlarında başta belirtilen talep ve isteklerden daha iyi bir performans ile ortaya çıktılar. Onlara da bir '+0' koyarak işte misal A+, O+ dedik. Onların teslimatları devam etmekte. Testler bitti. Bu ayın daha başlarında yaptığımız açıklamayla HİSAR A+’nın bir atışını yayınladık ki bu atışın özelliği belki gözden kaçmıştır 'otonom' olması yani şimdiye kadar birçok test yaptık ama sistemin tehdidi algılayıp harekete geçip çok fazla müdahaleye gerek kalmadan işini görebilmesi; insan müdahalesi gerekmeden.

Bu da önemli bir aşamaydı. O açıdan bu kademelendirme devam edecek yani bizim anons ettiğimiz SİPER projesi ve oraya kadar giden yolda da yine arada HİSAR O+’dan da daha yüksek irtifa ve daha uzun menzil olan silahlar da çıkacak. Tabi bu arada alt kademede işte ALKA sisteminde olduğu gibi çeşitli lazer, elektromanyetik enerji ve karıştırma sistemleri kombinasyonunu oluşturan son kademe saldırılabilecek sistemler de devrede. Dolayısıyla hava savunmanın öneminin farkındayız. Bu konuda uzun süredir yerli ürün olmaması ve hatta gerçeği yabancı ürün olarak tedarik edilmişler çok eski olması hasebiyle bir boşluk vardı. Bu boşluk hızla dolduruluyor."

"Anadolu gemisi için HÜRJET'te bazı tasarım değişiklikleri yapılıyor"

TCG Anadolu’nun ilk planlandığı modeli; havuzlu çıkarma gemisi, bir güç aktarma platformu olarak planlandı. Daha sonra geminin yapım aşamalarında işte acaba bir F-35B konuşlanabilir mi gibi bir düşünce gündeme getirilmişti. Ancak F-35’teki durum malum, zaten bizim de orijinal olarak F-35 projesine ve F-35 diye bir talebimiz yok. Bu durumda uçak gemisi gündeme geldiğinde de TCG Anadolu’da orijinal olarak helikopter konuşlanması var idi. Uçak olarak da F-35B yani dikey iniş kalkış yapabilen bir sistem ancak olabilir bir durumdaydı ama projenin gelişme süresinde bir fırlatma, rampayı biraz daha bükerek bir uçak kalkışına müsait hale getirilmesi, akabinde de bir uçak düşünülmesi zaten bir fikir olarak arka planda duruyor idi ama o tür bir gemiye şu anda dünya üzerinde mevcut teklif edilebilecek uçaklar arasında çok da fazla bir uçak yok.

Ama uçak için de çok çok elverişli olmayabilir diye de düşündük ve burada tabi SİHA’lar çok daha uygun bir model olarak gündeme geldi. TB3 adını verdiğimiz BAYKAR’ın geliştirdiği yeni bir modeli sadece tabi uçak gemisinde olarak değil yukarıda da görev yapacak halde planlanan bu modelin Anadolu’da konuşlanması, oraya inmesi, oradan kalkması gibi konular gündeme geldi. Çalışmalar bir müddet devam ediyor. Belli bir olgunluğa ulaştı.

Şu anda Anadolu gemisine biz bu SİHA’ları konuşlandırabilecek durumdayız. Belki geminin ilk devreye alınması, hizmete girmesi aşamasında geç kalmamak adına gemi hizmete konulabilir ama bu çalışmalar da bir taraftan olgunlaşmaya, gemiye entegrasyona devam eder. Aynı zamanda HÜRJET’in de eğitim uçağımız olarak planlanan HÜRJET’in de bu Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek kabiliyetlerde olması gerekiyor. Belli tasarım değişiklikleri yapılıyor. Şu anda durum bu. Tabi diğer taraftan da helikopterler de TCG Anadolu’da olacaklar.

İkinci bir gemi için bir projemiz şu anda yok elimizde ama olabilir. Yani bu talep ve şu anda ortaya konacak konseptin, kavramın analiz edilmesi, ihtiyaç makamlarının bunun üzerine düşüncelerini belirtmeleri belki de TCG Anadolu’daki silah konuşlanmasının faydaları ve çeşitli olabilecek modifikasyonları düşündükten sonra gündeme gelebilir. Yani Türkiye’de gemi inşa sanayiimiz 2’nci, 3’üncü bir gemi için hazır. Bu konuda bir kabiliyet sorunumuz yok. Biz hava gücü olarak Anadolu’da konuşlanan bir SİHA sistemlerinin oldukça etkili bir güç çarpanı olarak, oyun değiştirici unsur olarak sahada işlev görebileceğini düşünüyoruz."