İsmail Demir'den S-400 ve Milli Muharip Uçak açıklaması: 5 yıla kadar hepsini yaparız

TRT Haber'e konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiindeki son gelişmeleri anlattı.

Pandemi sürecinde savunma sanayii projelerinde ciddi bir aksama yaşanmadığını belirten Demir, "Savunma sanayiinde pandemi sürecini gerçekten "durmak yok, yola devam" sloganımız çerçevesinde, tabii ki tedbirleri maksimum ölçüde alarak geçirmeye çalıştık ve projelerimizde pek aksama olmadı. Tabii mücbir şartlarla çalışma şartları, mesafe vesaire konularla ilgili belirli tedbirler alındı. Bu biraz yavaşlamaya sebep oldu ama mesai artırarak, vardiyaları değiştirerek falan bunu bence göğüsledik ve gördüğünüz gibi projelerimizde de durmadan teslimatlarımızı yapıyoruz. Projemiz devam ediyor. Daha çok yolumuz var. Koşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var, yaptıklarımızın daha iyisini yapmak üzere sürekli olarak geleceğe bakmak durumundayız. Çok iyi yaptık demektense bundan daha iyisini yapacağız demek daha işimize geliyor" diye konuştu.

"Milli muharip uçağı ve insansız jet savaş uçağımızı ve uzaya çıkacak roketi heyecanla bekliyorum" diyen Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"SİHA'ları kullandık ama hasımlarımız SİHA'larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular. Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA'yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz. Burada duramazsınız. Mutlaka yeni teknolojilere kafa yormanız lazım. Harekat ortamında durdurulamaz iletişimi kesilemez olmanız lazım."

"5 yıla kadar hepsini yaparız"

5 yıla kadar "S-400" ayarında milli bir hava savunma sistemi yapmayı hedeflediklerini aktaran İsmail Demir, "HİSAR-A+/O+ ile ~20 km'ye kadar bir önleme zarfımız oluştu. SİPER'e giden yolda 70 ve 100 km civarında bir önleme zarfı oluşturacağız. Sonra SİPER'de onun da üzerine çıkacağız ve S-400 ayarında bir sisteme doğru gidiyoruz. Hedefimiz 5 yılda tüm bu hava savunma kademelerini doldura doldura gitmek" ifadelerini kullandı.