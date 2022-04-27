İsmail Demir'den Rusya'dan yeni S-400 alımı açıklaması

TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'ler ile ilgili de açıklamalar da bulundu.

Rusya'dan S-400 alımı

S-400'lerin ikinci partisinin gündemde olduğunu belirten Demir, "Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yerli savunma sanayi

"Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor."