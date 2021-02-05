İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayii hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları;

İkinci S-400'ler ne zaman gelecek?

Anlaşmamız var. Anlaşmanın detayları ilgili çalışmamız devam ediyor. O detayları tabi kolay detaylar değil, içinde teknoloji üretim kredi gibi bir çok konu var. O açıdan birinci sistem biraz doğrudan tedarik gibi oldu. Ama ikinci sistemdeki bu parametrelerden dolayı süreç biraz uzuyor.

Bunların çok detaylı çalışılması gerekiyor. Bu çalışmayı hemen kısa kesip sonuç almak tabii ki insan ister, ama kısa kesmek demek belki detayları ilerde bizim faydalanmamız gereken unsurların tam yerine oturması anlamına gelebilir. O işte bu süreç biraz uzadı gibi. Ama tabi uzamasının kendi içinde bize faydaları var. Çünkü ne kadar yol haritamızı netleştirirsek, karşısında o kadar net ve sorunsuz çalışmış oluruz.

F-16 yazılım ve donanımıyla yerli bir uçak olacak

F-16'ların yenilenme süreci aslında son gelişmelerle alakalı değil. Biraz öyle tercüme edilir gibi oldu ama. Zaten programlanmış, kendi içinde aviyonik yenilenme, yapısal yenilenme gibi unsurlar içeren bir çalışma. Çoktan planlanmış, hayata geçirilmesi adımları atılmış ve atılacak olan şeyler bunlar. F-16'ların bize özgü tarafı da bizim özgür dediğimiz projemizle F-16'nın elektronik sistemlerinin yerleştirilmesi ki. Burada gerek yazılım, gerek donanım ile ilgili bir dizi yerli sistem, F-16'ya entegre edildiği zaman, F-16 artık bu unsurlarıyla yerli bir uçak olmaya doğru gidecek. Bu da bizim Milli Muharip Uçak Projemiz'in aslında önemli bir habercisi olacak.

Aslında bizi heyecanlandıran, daha çok Özgür Projemiz. Diğeri zaten programlanmış diğer ülkelerde de belli ömür böyle saat gelince uygulanan işlemler. Ama bu modernizasyon işlemi zaten dediğim gibi planlanmış bir şey ama bizim F-16'lara yerli unsurların eklenilmesi projemiz. Zaten çoktan beri başlamış olan, başarıya ulaşmış ve belli uçaklarda uygulaması başlayacak olan bir işlem.

AKINCI TİHA ne zaman envantere girecek?

Akıncı bu yıl inşallah artık envanterimizde olacak. Tabi bizim İHA haritamız, yola çıktığımız bir yolculuk. Akıncı başka bir adım, Akıncı'dan sonra gelecek adımlarımız var, onu göreceksiniz. Onlar da çok hızlı şekilde hayata geçecekler. Bunlar ortaya çıktıkça biz söyleyelim zaten işaretleri var, çalışmalar devam ediyor. ama akıncı artık bu sene inşallah envanterde ve hatta bu sene sonu gelmeden envanterde olacak.

"Yaptırımlar Milli Muharip Uçak projesi için engel teşkil etmez"

Milli 1 proje Milli Muharip Uçak Projesi. Zaten yaptırımlar tarafından sekteye uğratılarak bir program Milli olmaz bizim açımızdan... O açıdan yani belki ilk prototiplerle ilgili bazı kısa çözümleri biraz uzatabilir, ama hiçbir şekilde engel olmaz. Süre açısından bize bir engel teşkil etmez, geciktirme yapmaz.

Adı üstünde Milli Muharip Uçak Projesi... Zaten amaç kimseye bağlı kalmadan muhtaç olmadan bir ürüne bir milli projeye erişmek. Bu konuda yaptırımlar bizim için önemsiz. Olmasa iyi olur ama oldu diye oturup ağlayacak değiliz. Asla ve kata bizi yolumuzdan döndüremez. Daha fazla heyecan verir, daha fazla kamçılar. Karşıdaki muhatap ülkeler için belki işbirliği imkanlarını azaltır, onlara zararı olur neticede.

"Milli Muharip Uçak 2025'te uçuşa hazır hale gelecek"

Biz de "Kötü komşu ev sahibi yapar, mal sahibi yapar" hesabı ile daha fazla başarılı sonuçlar alacağız. Onun için kimsenin bizi yaptırımla tehdit etmesi vs. Bizi yolumuzdan döndüremez. 2023 te hangardan çıkıyoruz. 2025-2026 uçuş tarihimiz. 2025'te çıkmaya çalışıyoruz inşallah.