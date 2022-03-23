İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak açıklaması

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk prototipinde kullanılacak F110 motorları için alternatif bir motorun kullanımı üzerinde çalışıldığını açıklayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, alternatif motorun projeyi olumsuz sürprizlere karşı koruyacağını ve yerli motor gelene kadar 2 prototipe güç verebileceğini belirtti.

MMU’nun prototip aşaması için bilindiği üzere F-16 savaş uçaklarında da kullanılan F110 turbofan motorları kullanılacak.

Yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğinin altını çizdi.

Rolls-Royce’un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor’un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğine değindi.

Türkiye’nin MMU için alternatif motor yaklaşımının benzeri AKINCI TİHA’da da gözlemlenebilir. Ukrayna menşeili AI-450 turboprop motorlar prototipler ve seri üretimin ilk partisinde kullanılırken bir yandan 750 hp gücünde bir motor kullanan AKINCI-B de yakın zamanda ilk uçuşunu yapmıştı.

Bu suretle AKINCI için, Rusya-Ukrayna savaşı gibi Ukrayna’dan motor tedariki açısından olumsuz bir gelişmeye karşı bir alternatif oluşturuldu.

DefenceTürk