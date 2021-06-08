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Ekonomi İsmail Demir’den Leopard 2A4 paylaşımı
Ekonomi

İsmail Demir’den Leopard 2A4 paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterinde bulunan Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:42:00 -
İsmail Demir’den Leopard 2A4 paylaşımı

Demir, tanklara entegrasyonunun başladığını bildirdi. SERI ÜRETIME GEÇILDI Demir, Twitter’dan 2A4 tankları için üretilen zırh paketiyle ilgili paylaşımda bulundu. Demir, Roketsan’da tasarlanıp imal edilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirtti. Paketin tanklara entegre edildiğine dikkat çekti. Demir, “Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar Mehmetçik’in hizmetinde” ifadelerini kullandı.

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