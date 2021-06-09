İsmail Demir'den kritik ziyaret! "Geleceği çok parlak" deyip duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliğiyle ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Eskişehir Endüstri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Eskişehir'in mesleki eğitimde farkındalığı olan bir şehir olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Devlet Demir Yolları Fabrikası, çırak okulu... O günlerde bile mesleki eğitimde farkındalığın olduğu bir şehir Eskişehir. 'Çırak okulu' dendiğinde belki yaşı 50'nin üzerinde olan pek çok insanın eğitimini aldığı, ilk mesleki eğitim gördüğü yer. Aynı zamanda yine havacılık meslek yüksekokulunun da ilk kurulduğu yer. Olgunlaşmış, yetkin bir sanayi, Ar-Ge ve teknoloji alt yapınız yoksa ileri bir savunma sanayisinden bahsetmeniz de mümkün değil. Özellikle bu endüstri fuarında, savunma sanayi olarak çok geniş bir katılımla, katılmamızın sebebi de Eskişehir'in aynı zamanda savunma sanayiindeki müstesna yeridir."

Demir, 1970'li yıllarda bir ortaokul öğrencisiyken F-104 filolarının Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere uçtuğunu penceresinden gözlemlediği günleri hatırladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O vesileyle de yine bir uçak mühendisliği sevdası, lisede kurduğumuz ilk havacılık kulübünün Hava İkmal'e ziyareti, yine çevremizde insanların çalıştığı yer olarak sorulduğunda ya Devlet Demir Yolları Fabrikası ya da Hava İkmal olarak adreslendiği günleri hatırlıyorum. Eskişehir bu iş için doğru bir adres. İnşallah bu faaliyetlerin devamını diliyoruz. Bu tür fuarlar sanayicimiz bir araya geldiği, birbirini tanıdığı, daha geniş alana yayıldığı, sürdürülebilir bir teknoloji sanayi alt yapısının oluşturulduğu, bunun da nihai olarak savunma sanayinin güçlü bir şekilde gelişmesine katkıda bulunacağı bir süreç olarak görüyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede ise Eskişehir'in demir yolu ve savunma sektörü için önemli bir kent olduğunun altını çizdi. Savunma sanayisine ve uçak endüstrisine hizmet veren uçak bakım merkezinin Eskişehir'de olduğunu hatırlatan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Uçak endüstrisi ve savunma endüstrisi için parçalar yapan birçok firmamız burada. Çok önemli bir organize sanayi bölgemiz var. Gün geçtikçe de ortak geliştirmeye gayret ediyoruz. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda burası bir beyaz eşya üretim merkezi. Aynı zamanda otomotiv ve motor fabrikasıyla otomotivin de merkezi. Çevresinde, hemen yakınında Bursa'ya yakınlığı, otomotiv ana sanayilerine çok yakınlığı burayı çok özel bir önemi sahip kılıyor. Sadece onlar değil, aynı zamanda burası tuğla ve seramik sektörünün de merkezi. Dolayısıyla Eskişehir'i çok farklı bir yapıda değerlendiriyoruz. Buranın TÜLOMSAŞ ve URAYSİM'in devreye girmesiyle demir yolu test merkezi ve demir yoluyla ilgili bir üretim merkezi haline gelmesi konusunda ciddi bir çabamız var."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin de birer konuşma yaptığı açılışa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer katıldı.

"İhracat için daha yolun başındayız"

Açılışın ardından fuardaki stantları gezen Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın iş birliklerinin önünü açacağını söyledi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuar önemli ama fuardan sonraki veriler bizim için önemli olacak. Kim ne kadar iş birliği geliştirdi? Hangi ürünlerde nasıl bir yerleşim planı yaptık? Özellikle de savunma sanayi için büyük bir alt yapı olduğunu düşündüğümüz Eskişehir bu katkısını hangi boyuta taşıdı gibi konularda alacağımız olumlu neticeler bu fuar konusunda bizi tatmin edecektir. Bir girişim yaptık, niyetine girdik, alandayız ama mühim olan buradaki katılımcıların birbirleriyle temasları, birbirlerini tanıması, buradan bir ivme kazanmasını bekliyoruz. İhracat için daha yolun başındayız. İhracat rakamlarımız diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha çok küçük, daha bunlar işin başı. Ürünlerimiz tanındıkça, bilindikçe performansları görüldükçe bunların daha da artacağını umuyoruz. Şu anda ihracat için doğrusunu söylemek gerekirse arzuladığımız, istediğimiz seviyenin çok altındayız. Sürdürülebilir bir savunma sanayiinde olmazsa olmaz ihracat ama geleceğin bu konuda çok parlak olduğunu görüyoruz. İnşallah hedeflerimiz katlanarak büyüyecek."