İsmail Demir'den Beştepe’de özel sunum

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki hamlelerini ele almak üzere kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kurul üyelerine sunum yaptı.

Toplantıda Türkiye’nin savunma sanayi alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler etraflıca değerlendirilirken, Türkiye’nin savunma sanayinde dünyadaki konumu ve uluslararası işbirliği alanları ele alandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan yerli ve milli teknoloji seferberliğiyle özellikle savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hedefinin önemine vurgu yapıldı.

Son yıllarda savunma alanında AR-GE yatırımları ve insan kaynağı kapasitesinin hızla geliştirildiği ifade edilen toplantıda, savunma teknolojilerine olan ilginin artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sahadaki savunma ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen projeler ile hava, kara ve deniz savunma kapasitesini arttırmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı da yine geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde icra edilmişti.