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Teknoloji İsmail Demir’den "Altay Tankı"nın motorları hakkında açıklama
Teknoloji

İsmail Demir’den "Altay Tankı"nın motorları hakkında açıklama

Katar’da düzenlenen DIMDEX Savunma Fuarı'nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Altay Tankı" için Güney Kore’den tedarik edilen motorlar hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 19:03:00 -
İsmail Demir’den "Altay Tankı"nın motorları hakkında açıklama

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Altay Tankı" için Güney Kore’den tedarik edilen motorlar hakkında konuştu.

Güney Kore'den tedarik edilen motorların yerli BATU motoru hazır olana kadar Altay Tankı'na güç vereceğini aktaran Demir, "Miktar konusunda pazarlık yapıyoruz. Kendimizi garantiye alacak bir miktar belirlememiz gerekiyor. Örneğin 50-100 motor denilebilir. Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor ve miktar da fiyatı etkileyecek. Motor ekipmanlarında Korelilerin yurt dışından tedarik ettikleri unsurlar var. Bu kısımlar da BATU projemiz kapsamında yerelleştirilecek. Bu konuda da Kore’ye avantaj sağlayacağız" diye konuştu.

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