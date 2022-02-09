İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu! Teslim edildi
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen TRG-300 Kaplan Füzeleri'nin TSK'ya teslim edildiğini duyurdu.
yeniakit.com.tr
Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen TRG-300 Kaplan Füzeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Söz konusu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu.
Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun."