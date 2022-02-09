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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu! Teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu! Teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen TRG-300 Kaplan Füzeleri'nin TSK'ya teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 14:48:00 - 2022-02-09 15:36:03

 yeniakit.com.tr 

Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen TRG-300 Kaplan Füzeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Söz konusu gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun."

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