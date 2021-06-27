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Teknoloji İsmail Demir müjdeyi verdi: İHA'lardan sonra şimdi de...
Teknoloji

İsmail Demir müjdeyi verdi: İHA'lardan sonra şimdi de...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA'lardan edindikleri tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlı olduklarını belirterek, "Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı (İKA) Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:12:00 - 2021-06-27 14:12:36

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, insansız sistemlere yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İHA'larda edinilen tecrübeye dikkat çeken Demir, şunları kaydetti:

"İHA'larda edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İKA Projemiz çerçevesinde başlattığımız prototip yarıştırma faaliyetlerimiz sürüyor. Aselsan, Best Grup, Elektroland ve Havelsan tarafından üretilen İKA muayene ve hareket kabiliyeti testlerinden sonra 7,62 mm silah sistemiyle atış testleri de gerçekleştirildi. Otonomi ve performans testlerinden sonra prototip yarıştırmamızı önümüzdeki ay tamamlayacağız."

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