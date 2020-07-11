İsmail Demir: F-35 olmazsa tek seçeneğimiz kalıyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma haberciliğinin önde gelen internet sitelerinin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Etkinlik, yerli konferans programı KAREL üzerinden gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde düzenlenen bu özel toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya savunmasanayi.org Genel Yayın Yönetmeni Teoman KORKMAZ, TAH Savunma Yöneticisi ve savunmasanayi.org muhabiri Fatih ATASOY, savunmasanayiST Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin, YouTube&Facebook Askeri Teknolojiden Kemal Göksu, Defence and Technology Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Metin, Savunma Sanayii Dergilikten Bahri Mert Demirel ile Defence Turk.netten Rasim Anıl Kunt da katıldı.

"Hisar-A Hisar-O'ya evriliyor"

Prof. Dr. İsmail Demir, hava savunma sistemleriyle ilgili bir soruya karşılık, bu konudaki taleplerin 7-8 yıl öncesine dayandığını, harekat ortamında beliren ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji ile birlikte alçak irtifanın operasyonel olmadığı gerçeğinin ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı, bu nedenle Hisar-A’daki (alçak irtifa) unsurların Hisar-O’ya (orta irtifa) taşınmasının söz konusu olduğunu aktardı.

Bunun bir güncelleme olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Demir şöyle devam etti:

"Hisar-A ve Hisar-O, 6,7,8 sene önce gelen taleplerdi. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve harekat ortamında görülen ihtiyaçlar gereği bunların güncellenmesi gibi düşünebiliriz. Alçak irtifa hava savunmasının operasyonel olmadığı ortaya çıkıyor. Gelen talepler doğrultusunda projeyi üst sınıfa kaydırdık. Menzillerin uzaması gerekiyor, bu net olarak görülüyor."

"Türkiye'nin savunma sanayisi belirli alanlara odaklanırsa bir üst lige yükselebilir"

Savunma Sanayii Başkanı, daha önceki açıklamalarında Türkiye’nin savunma sanayiinde Brezilya, Ukrayna ve Güney Afrika gibi ülkelere denk pozisyonda olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye’nin bir üst lige nasıl çıkacağı sorusunu cevaplayan Prof. Dr. İsmail Demir, her alanda çözüm geliştirilmesinin pratikte mümkün olmadığını belirterek bazı alanlara odaklanılmasının çok daha gerçekçi ve yararlı olacağını aktardı.

Prof. Dr. Demir, "Her alanda en iyi olmak elbette istenen bir durum. Ancak bu pratik olarak mümkün değil. Teknolojik üstünlüğü sağlayabileceğimiz alanlara odaklanmalıyız. Örneğin İHA/SİHA. Bu bir teknolojik zincir. Uçağın kendisi, üzerindeki görüntüleme sistemleri, üzerine konan mühimmatlar, bunların yer kontrol istasyonları… Burada bir teknoloji zincirinden bahsediyoruz. Bu sadece İHA/SİHA meselesi değil. O zincirle başka ürünlere hizmet verecek unsur da oluşuyor" dedi.

Demir, Türkiye’nin savunma sanayiinde bir üst lige elektronik ve havacılık sektörü ile çıkabileceğini belirtti.

Demir şöyle devam etti:

"Elektronik harp teknolojileri, uzay ve uydu teknolojileri ve havacılıktaki atılımlar ile Türkiye bir üst lige yükselebilir. Elbette konvansiyonel mühimmat ve silahları da ihmal etmemek gerekiyor ama ihracatta sağlanacak başarılar bu üst lig algısını da arttıracaktır. Operasyonel başarıların da bu algıyı arttıracağını düşünüyorum."

"Hürjet ile ilgili çalışmalar devam ediyor"

Prof. Dr. Demir, Hürjet’in son durumu hakkındaki soruya karşılık "çalışmalar devam ediyor" cevabını verdi. Demir, Hürjet projesinin SSB bünyesinde icra komitesinden bütçesi onaylanmış bir proje olmadığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı, bu projenin TUSAŞ’ın öz kaynakları ile başlattığı bir proje olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Demir, "Hava kuvvetlerimizin ihtiyacı olduğunu ve olacağını bildiğimiz bir proje. Bu projede takvime göre ilerleniyor. Hızlı yol almak adına bazı alt sistemler yurt dışından tedarike diliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde ihtiyaç olursa bunlar da geri dönüşlere göre yerlileştirilebilir. İcra komitesinden bir bütçe kararın çıkmamış olması ‘acaba’ dedirtiyor ancak şu anda çalışmalar devam ediyor" dedi.

"F-35 olmaz ise başka bir seçeneğimiz daha var"

Prof. Dr. İsmail Demir, F-35’in Türkiye’ye teslim edilmemesi durumunda Türkiye’nin diğer uçak programları ile ilgilenmeyeceğini söyledi.

Demir, Türkiye’nin yerli 5’inci nesil savaş uçağı geliştirme programı MMU’yu hızla ilerletmede kararlı olduğunu aktardı. Savunma Sanayii Başkanı, MMU’nun hızlı ilerlemesi adına uçakların blok blok üretileceğini daha önce açıklamıştı.

Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin başka ülkelerin uçak geliştirme programına dahil olmak istemesi durumunda dahi bazı kısıtlamaların getirilebileceğinin mümkün olduğunu vurgulayarak en iyi seçeneğin MMU olduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı, F-35’in alternatifinin Milli Muharip Uçak olduğunu söyledi.

KTJ-3200 motorunda son aşamadayız

Savunma Sanayii Başkanı, Türkiye’nin motor geliştirme programlarında başarıyla ilerlediğini vurguladı. Motor projelerinde bazı alanlarda hızlı ilerlemek ve kaynakların korunmasını sağlamak için iş birliğine gidildiğini belirten Prof. Dr. Demir, bazı alanlarda iş birliğine gidilme ihtiyacının olmadığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Demir, Türkiye’nin tek başına en başından bir motor geliştirme programına başlaması durumunda çok büyük kaynak ve zaman kaybedeceğini özellikle vurguladı.

SOM siparişleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Prof. Dr. Demir, teslimatların devam ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. İsmail Demir "SOM ve ATMACA’yı hem hava platformundan hem de deniz platformundan attığınız gibi karadan da atabilirsiniz. Motorunda yapacağınız değişiklikler ile menzilini uzatabilirsiniz ve bir dizi alternatif var. Orada siparişler ve üretimler devam ederken, Kale Grubu da önemli bir mesafe aldı" dedi.

KTJ-3200 motorunda sona yaklaşıldığının müjdesini veren Prof. Dr. İsmail Demir, KTJ-3200’ün testlerinin başarılı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Demir, "KTJ-3200 ile ilgili motorun gücü için belirli bir hedefimiz vardı ve hedefe tam yaklaşamamıştık. Oraya ulaşmak ile ilgili sorunlar çözüldü. Testler gayet iyi gitti, son aşamalardayız. SOM veya ATMACA türü füzelerimizde yerli motor kullanmaya çok yakınız. Bu tabi diğer gruplarda da bizim önümüzü açacak. Kısacası, seyir füzelerinin çeşitli platformlardan atılan versiyonları gündemimizde, şu an için SOM ve ATMACA’yı konuşuyoruz ama değişik versiyonları da yakında gündeme gelebilir." dedi.