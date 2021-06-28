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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: İlk uçuşunu başarıyla tamamladı
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: İlk uçuşunu başarıyla tamamladı

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Gökbey Helikopteri"nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:42:00 - 2021-06-28 14:42:28

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildiren Demir, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik. Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerini kullandı.

Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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