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Teknoloji İsmail Demir duyurdu! HİSAR'da iki müjde birden
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu! HİSAR'da iki müjde birden

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savuma sistemi HİSAR'da iki müjde birden verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 11:59:00 -

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli hava savuma sistemi HİSAR A+ sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+'nın ise seri üretime başlayacağının müjdesini verdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"HİSAR'dan iki müjde birden! HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi! Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor! Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!"

HİSAR A+

"HİSAR-A+", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi.

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "HİSAR-A+" 360 derece etkinlik sağlıyor.

Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A+'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

HİSAR O+

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR-O+ Sistemi, Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinesinde ASELSAN, ROKETSAN ve diğer paydaşların çalışmalarıyla geliştirilen sistem, özellikle sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlayacak.

Sistemin, sabit ve döner kanatlı hava araçları, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin oluşturduğu tehditleri her türlü hava koşulunda bertaraf etmesi hedefleniyor.

HİSAR-O+ Sistemi, hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra edebiliyor. Sistem, en gelişmiş teknolojiyle gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine de imkan sağlıyor.

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