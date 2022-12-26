İsmail Demir duyurdu: 3 adet AKINCI TİHA daha teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 adet AKINCI TİHA'nın daha güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından 3 adet AKINCI TİHA'nın daha güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.
Demir yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak 3 adet AKINCI TİHA'yı daha teslim ettik."