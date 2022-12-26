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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: 3 adet AKINCI TİHA daha teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: 3 adet AKINCI TİHA daha teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 adet AKINCI TİHA'nın daha güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:14:00 - 2022-12-26 13:15:02

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından 3 adet AKINCI TİHA'nın daha güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Demir yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak 3 adet AKINCI TİHA'yı daha teslim ettik."

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