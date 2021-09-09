İsmail Demir bombayı patlattı! Yunan'ın uykuları kaçacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "ATMACA Gemisavar Füzesi"nin denizaltından atılan versiyonu için çalışma başlatıldığını açıkladı.

İsmail Demir, TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması’nda yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOFEST Roket Yarışmaları’nın son gününde olduklarını belirten Demir, "Heyecanlar dorukta. Hem heyecanlarımız hem de roketlerimiz yüksek irtifa yapmış durumda. TEKNOFEST’in doğurduğu heyecan, oluşturduğu sinerji savunma sanayii için büyük bir kaynak ve büyük bir gelecek vaad ediyor. Yarışmaya katılan çocuklarımızın yakından takibi yapılıp, daha sonra şirketlerimizde işe alınması, bu tecrübelerini gerçek hayata aktarmalarını hedefliyoruz. Daha önce bu yarışmalara katılmış 20’den fazla arkadaşımız ROKETSAN’da görev yapıyor. Burası bir anlamda gençlerimizi sisteme katma platformu" dedi.

"Gençlerimiz roketten çıkan bir İHA yaptı"

Bu yarışma ile yeni ürünlerin ortaya çıkabildiğini söyleyen Demir şöyle devam etti:

"Burada farklı alanlarda kullanılabilecek ürünler veya bazı değişikliklerle kullanılacak ürünler meydana getirebiliyoruz. Mesela bir ekibimiz; roket belli bir irtifaya çıktıktan sonra, roketten çıkan bir İHA yaptı. Bu harekât alanında önemli bir kavram getirebilir. Çeşitli kalibrelerdeki roketlerimizin kullanımı ile ilgili burada oluşturulan kavramlar, İHA’larımıza entegreye edilmeye aday roketleri oluşturuyor. İHA’lara yeni bir harekât konspeti getiren buluşlar ortaya çıkabiliyor. Bugün AKINCI ve AKSUNGUR İHA’larımız, burada ortaya konan deneysel anlamdaki ürünlerin biraz daha değişiklikle alanda kullanmasını da sağlayacaktır. Daha uzun menzil ve daha hedeflere penetre edilen kabiliyetler burada kazanılmış olacak."

"ATMACA füzemizin denizaltından atılan versiyonuna çalışıyoruz"

Denizde, torpido ve seyir füzesi çalışmalarının olduğunu belirten Demir, "Denizaltından atılabilen seyir füzesi ki orada roket motoru kullanma durumu var. Daha sonra seyir füzesine dönüşme durumları… Buradaki çalışmalar hep bunun alt yapısını oluşturacak" dedi.

TEKNOFEST Roket Yarışması’nda yeni müjdeler de açıklayan Prof. Dr. Demir, "AKYA torpidomuzu devreye sokuyoruz. ATMACA füzemizin denizaltından atılan versiyonuna çalışıyoruz. Yine ATMACA’nın karadan karaya atılması için çalışmamız var. Bu çalışmaları devam ettirecek güç, enerji bu yarışmalardaki arkadaşlarımızdan çıkıyor” ifadelerini kullandı.

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