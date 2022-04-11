İsmail Demir: Ambargo ile geri adım atmayız

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı örtülü ambargoyu A Haber'de değerlendirdi.

"Milli çıkarlarımızdan taviz verme durumunda olamayız"

Demir, "Türkiye'ye falanca tehdit veya ambargo ile geri adım attırılması söz konusu olamaz biz ulusumuzun geleneğinden milli çıkarlarımızdan taviz verme durumunda olamayız." dedi.

"Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız"

Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı deyimdir; 'Diklenmeyeceğiz ama dik duracağız.' Bu dik duruşun bir tezahürüdür. Bu duruş karşı tarafın işine gelmediği noktalarda kısıtlamaya gitme durumu ortaya çıkıyor. Bu kısıtlamaların bizi durduracağını yavaşlatacağını vazgeçireceğini düşünmek konusunda abesle iştigal olduğunu defalarca dillendirdik" şeklinde konuştu.

"750 civarında projemiz var"

Demir, Türkiye'nin güncel proje sayısını açıkladı.

"750 civarında projemiz var diyen" Demir, "Birçoğu milli ve yerli ürünleri uygulamakla ilgili. Türkiye kendi başta mini uydularını sonra büyük uydularını uzaya gönderecek teknolojilere sahip olma yönünde kararlı adımlar atıyor. Bir kısmını uyguluyoruz bir kısmı test aşamasında" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin bugünden hazırlanması gerekiyor"

Demir, "İnsansız sistemler gündemimizin başında yer alıyor. Klasik insanlı uçak gemi ve kara sistemlerinin yanında bunların insansız olanların koordine çalıştığı hareket ortamının olduğu evrelere doğru giden çalınmalar var Türkiye'nin bugünden hazırlanması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'yi pasif ve köşeye sıkıştırılabilen ülke değil"

İsmail Demir, "Türkiye'yi pasif ve köşeye sıkıştırılabilen ülke değil gerektiğinde kendisine vurulan zincirleri koyulan kısıtları kendi iradesiyse aşabilen ülke konumuna getirdi." mesajını verdi.