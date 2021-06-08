İsmail Demir Altay tankındaki son durumu açıkladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Altay tankıyla ilgili son durumu paylaştı.

Altay Tankı'nın imalatıyla ilgili hiçbir sorunun olmadığını vurgulayan Demir, alternatif motor konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek "Güç grubu yerli tank motorunun şu anda test makinası bağlandığını, test çalışmalarının başladığını söyleyebiliriz. Yani yerli motorda bir aşamaya vardık.

Transmisyon artırma sistemleri onun akabinde devreye aldık. Tabi bu testler falan belli bir süre alacak. Bu arada daha önce de belirttik. İşte bu alternatif kaynak bulma konusunda da adımlar olumlu idi. Bu salgın sürecinin bu temaslara biraz etkisi oldu ama bir alternatif motor konusunda da uzlaşmaya varıldı. Onun da yine testleri, entegrasyon süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.