  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güney Afrikalı kadın doğum rekoru kırdı! Tek seferde...

Dünya Türk mafya liderini konuşuyor! Uluslararası suç örgütünü yanlışlıkla çökertti

ABD'den yeni S-400 teklifi! Türkiye reddetti

İsrailli bir şirket Suudi Arabistan’a casusluk teknolojisi sattı

Polonya'ya yapılan satış sonrası sıraya girdiler... O ülkeden Türkiye'ye kritik ziyaret

Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi

Ermenistan askerinden alçak girişim

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var
Hatay'da feci kaza: 4 yaralı
Selman Esad ile anlaşma yolunda
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Teknoloji İsmail Demir Altay tankındaki son durumu açıkladı
Teknoloji

İsmail Demir Altay tankındaki son durumu açıkladı

Altay Tankı projesiyle ilgili son durumu paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bir alternatif motor konusunda uzlaşmaya varıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 18:34:00 -
İsmail Demir Altay tankındaki son durumu açıkladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Altay tankıyla ilgili son durumu paylaştı.

Altay Tankı'nın imalatıyla ilgili hiçbir sorunun olmadığını vurgulayan Demir, alternatif motor konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek "Güç grubu yerli tank motorunun şu anda test makinası bağlandığını, test çalışmalarının başladığını söyleyebiliriz. Yani yerli motorda bir aşamaya vardık.

Transmisyon artırma sistemleri onun akabinde devreye aldık. Tabi bu testler falan belli bir süre alacak. Bu arada daha önce de belirttik. İşte bu alternatif kaynak bulma konusunda da adımlar olumlu idi. Bu salgın sürecinin bu temaslara biraz etkisi oldu ama bir alternatif motor konusunda da uzlaşmaya varıldı. Onun da yine testleri, entegrasyon süreci devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

İlk yorumu yazan ben olmak istiyorum."YORUM".....heeeeyyyyyttt be... birinci oldum.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay