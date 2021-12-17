İsmail Demir "Altay Tankı"ndaki gizli elleri ilk kez anlattı

CNN Türk'te canlı yayına katılan Savunma Sanayi Başkanı Prof. İsmail Demir, kamuoyunda çokça tartışılan Altay Tankı ve Katar'la ilgili tartışmalara değindi.

Altay Tankı ile ilgili en fazla "18 ayda verecektiniz, Altay Tankı nerede, 18 aydan sonra ne kadar zaman geçti?" sorusunun sorulduğunu anlatan İsmail Demir, SSB olarak bir ürün geliştirdiklerini bununla ilgili prototipi yaptıklarını ve seri üretime geçmeyi planladıklarını belirterek "Uzun yıllar süren çalışmalar sonrası oluşturulan prototip ile ilgili üretici firmaya yapacakları firmanın detaylarını verdik. İhaleye çıkmadan önce prototipi geliştiren firmaya bunu yapar mısınız teklifinde bulunduk. Bizim yaptığımız hesaplarla onların bize verdiği teklif arasında çok farklı rakamlar karşımıza çıktı. Rakamın yüksek olmasından dolayı tekliflerini yenilemelerini istedik. Verilen diğer teklif de yüksek geldi. Bunun üzerine ihaleye çıktık. İhalede geliştiren firmanın teklifi yine beklentimizin üstündeydi" dedi.

"Altay Tankı'nı merak edenler bu soruyu hiç sormadı"

İhaleyi BMC'nin kazandığını anlatan Demir, prototipi olan tankın yapılmasını istediklerini belirterek "Bunun güç paketini temin edecek ülke, bunu vermiyorum da demiyor. Başlıyoruz ve bekliyoruz. Elimizde olan 3-4 farklı modelde güç paketi olan tank prototipleri vardı. Bunların üretimine bir şekilde devam edebilirdik. Ancak asıl yapmak istediğimiz proje atıl vaziyette bekleyecekti. Asıl üzüldüğüm, bize güç paketini ihale süreci öncesinde taahhüt ettikleri halde sonradan bundan vazgeçen ülke ile ilgili bugüne kadar kimse bir şey sormadı" şeklinde konuştu.

"Teklifi verdiler, teminatı yatırdılar, parasını yakıp geri çekildiler"

Yabancıların teklif verdikleri halde geri çekilmeleri üzerine yerli motor, ve onun üzerine kurulu güç paketi üzerinde çalışmaya başladıklarını anlatan Demir, ihaleyi alan firmanın motor geliştirme işini riskli gördükleri için buna girmediklerini belirterek "İstediğimiz güçte motorun yapılması için ihaleye çıktık, bir firmamız aldı. Motor ve transmisyonda Türkiye'nin hiç tecrübesi olmadığı için yabancı bir firma ile anlaşmaya vardılar. O yabancı firma ihaleyi kazandıktan sonra destek vermekten vazgeçti. Başka bir yabancı firma ile anlaştılar. Kontrat yapıldı teminat yatırıldı. Ama 500 bin dolardan fazla parayı yakarak vazgeçti. Ama bunlar firmaların kendi insiyatifleri ile değil bağlı oldukları ülkeler tarafından vazgeçirildiler" dedi.

"Biz her gün her ay, 'dış güçlerin engellemeleri ile ilgili' yapılanları görüyor ve yaşıyoruz" diyen Demir, bugün istediğimiz güç paketinde yerli motorun yapıldığını ve bu motorun tank üzerinde konumlandırıldığını ve test edildiğini belirtirken projenin son hali ve sahaya çıkış tarihi ile ilgili de detaylara değindi.

İsmail Demir, Altay Tankı'nın üretim aşamasına değinirken Katarlı firmanın ortaklığına ilişkin yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Demir, ihaleye girmeden önce söz verdiği halde sonradan geri çekilen firmaların konuşulmamasına karşın Türkiye adına bu projeyi yapan firmanın ortaklarının sürekli gündeme getirilmesinin çok manidar olduğunu söyledi.