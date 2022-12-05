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Siyaset İsmail Demir açıkladı: Teslimatlara devam
Siyaset

İsmail Demir açıkladı: Teslimatlara devam

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi Twitter hesabından 6 adet BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracının güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı ve "Semalarımızda hür ve özgür" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 07:14:00 -
İsmail Demir açıkladı: Teslimatlara devam

Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayide başarılı adımlar atılılrıken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni bir paylaşım yaptı.

İsmail Demir, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 İHA'nın (insansız hava aracı) görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Paylaşımında, "Dünyada oyun değiştiren, ordumuzun gökyüzünde gücüne güç katan S/İHA'larımızın teslimatlarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, 6 BAYRAKTAR TB2 insansız hava aracının (İHA) daha güvenlik güçlerine teslim edildiğinin bilgisini verdi ve "Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür..." dedi.

 

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