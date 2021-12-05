İsmail Demir açıkladı! Milli Muharip Uçak'ta Rusya sürprizi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HÜRKUŞ'un kardeş ülke Azerbaycan'da yoğun ilgi gördüğünü belirten Demir, "Milli Muharip Uçak konusunda Rusya ile görüşmeler olabilir" dedi.

Demir yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda işbirliği kalemi var. Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU, 2023’te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi, belirli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak. Bu süreçte de yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya ile görüşmeler olabilir."