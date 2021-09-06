İsmail Demir açıkladı! İşte Altay Tankı'nın yerli motorunda son durum

TRT Haber'e konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay Tankı ile ilgili son durumu paylaştı.

"Altay Tankı" için geliştirilen yerli motorun test aşamasında olduğunu kaydeden Demir şunları söyledi:

"Motorlarımız şu an test aşamasında. Tank motoru şu anda testte çalışıyor. Motorlar konusunda bir seferberliğimiz var ama bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Bu motorlar aslında klasik teknolojiye dayanıyor. Ancak geleceğin teknolojileri başka motorlara işaret ediyor. Bu alanın da boş kalmaması gerekiyor. Bu motorlar devre dışı kaldığında teknolojiler değiştiğinde bunun hazırlığının da yapıldığını belirtmek isterim."