Ismael istedi, 19'luk oyuncu geliyor!
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Siyah-beyazlılar orta saha bölgesini güçlendirme kararı alırken, gündemine Malmö'de forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Sebastian Nanasi'yi aldığı ifade edildi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket ediyor. Siyah-beyazlılar orta saha bölgesini güçlendirme kararı alırken, gündemine Malmö'de forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu Sebastian Nanasi'yi aldığı ifade edildi.
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başladı. Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-beyazlılar İsveçli genç yıldızı listesine aldı.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlılar, sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli futbolcu transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.
İsveçli genç oyuncu, bu sezon Malmö formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkarken gol veya asist katkısı yapamadı.