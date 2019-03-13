Islıklı domuzluğu CHP üstlendi

8 Mart’ta feminist grubun gerçekleştirdiği ezan protestosuna en güçlü destek CHP’den geldi. Skandalın üzerini örtmeye çalışan CHP’nin milletvekilleri birbiri ardında açıklamalar yaparak ezanın ıslıklanmadığını öne sürdü.

Video kayıtlarını inkar eden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Islık yalanı büyük yalandır” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “İstiklal Caddesi’nde neden tam ezan sırasında kadınlara saldırıldı?” gibi tuhaf bir söylemde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ise ıslıklı domuzluğa tepki gösterilmesini eleştirerek, “8 Mart yürüyüşüne katılmak suç mudur? Ortada hiçbir inanca yönelik hakaret yokken, bu kışkırtma ve basın yoluyla hedef gösterme suça teşvik değil de nedir?” diye konuştu.

Ezan karşıtlığı genlerinde var

Akit’e açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ezanın sesini bastırmaya çalışanlar, ıslıklayanlar ayan beyan ortada. Oradaki düşük hali CHP’nin savunması hadsizliktir. Ezan karşıtlığı CHP’nin genlerinde vardır” dedi. Aydemir, “Bugün PKK ile utanmadan ittifak edecek kadar edepsizliği zirveye götürmüş bir partinin ezan noktasında kendisini savunmaya geçmesi bir garabettir” ifadelerini kullandı.

Sütü bozuklar

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Taksim’de kadınlar Günü nedeniyle yapılan eylemde ezan okunduğu sırada yapılan çirkin protestoyu herkes ayıplarken CHP yine özündeki, köklerindeki damara dönerek ezanı ıslıklayan güruha sahip çıkıyor” sözlerini kullandı. Hasan Turan, “Taksim’deki rezaleti yapanların CHP ve HDP zihniyetinin tezahürü olduğu açtıkları pankart ve dövizlerden bellidir” dedi.

"CHP’nin tavrı malumdur"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “CHP’nin ezan konusundaki tavrı malumdur. 18 yıl ezanı Türkçe okuttukları gibi günümüzde de aynı tavrı sergiliyorlar” diye konuştu.

Ezanın değil polisin ıslıklandığı şeklindeki değerlendirmelerin geçersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Ezan kimsenin şamaroğlanı değildir, ıslıklanamaz, hakaret edemez. Kim ıslıklıyorsa, kim hakaret ediyorsa yargılanmalıdır. Orada polisin ıslıklandığını düşünsek bile, bu gösterinin izinli mi izinsiz mi olduğuna bakmak gerekiyor. Devletten izin alınmayan bir gösteride kimseye söz söylemeye hakları yoktur. İkincisi, video baştan sona izlendiğinde ıslık sesinin azalmadığı aksine şiddetinin arttığı görülüyor. Evet orada ezan ıslıklanmıştır. Ezanı ıslıklamak için oraya toplanmamışlardır ama ezan okunurken ıslıklamayı yükselttikleri bariz ortada. Ezanın ıslıklanmasına karşı ‘neden tepki veriyorsunuz’ şeklinde tepki vermek de çok yanlıştır” sözlerini sarf etti.