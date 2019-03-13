0553 313 94 23

Islıklı domuzluğu CHP üstlendi

Feministlerin 8 Mart’ta ezan okunurken gerçekleştirdiği ıslıklı domuzluğa CHP sahip çıktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:33

8 Mart’ta feminist grubun gerçekleştirdiği ezan protestosuna en güçlü destek CHP’den geldi. Skandalın üzerini örtmeye çalışan CHP’nin milletvekilleri birbiri ardında açıklamalar yaparak ezanın ıslıklanmadığını öne sürdü.

Video kayıtlarını inkar eden CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Islık yalanı büyük yalandır” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “İstiklal Caddesi’nde neden tam ezan sırasında kadınlara saldırıldı?” gibi tuhaf bir söylemde bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ise ıslıklı domuzluğa tepki gösterilmesini eleştirerek, “8 Mart yürüyüşüne katılmak suç mudur? Ortada hiçbir inanca yönelik hakaret yokken, bu kışkırtma ve basın yoluyla hedef gösterme suça teşvik değil de nedir?” diye konuştu.

Ezan karşıtlığı genlerinde var

Akit’e açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Ezanın sesini bastırmaya çalışanlar, ıslıklayanlar ayan beyan ortada. Oradaki düşük hali CHP’nin savunması hadsizliktir. Ezan karşıtlığı CHP’nin genlerinde vardır” dedi. Aydemir, “Bugün PKK ile utanmadan ittifak edecek kadar edepsizliği zirveye götürmüş bir partinin ezan noktasında kendisini savunmaya geçmesi bir garabettir” ifadelerini kullandı.

Sütü bozuklar

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Taksim’de kadınlar Günü nedeniyle yapılan eylemde ezan okunduğu sırada yapılan çirkin protestoyu herkes ayıplarken  CHP yine özündeki, köklerindeki damara dönerek ezanı ıslıklayan güruha sahip çıkıyor” sözlerini kullandı. Hasan Turan, “Taksim’deki rezaleti yapanların CHP ve HDP zihniyetinin tezahürü olduğu açtıkları pankart ve dövizlerden bellidir” dedi.

"CHP’nin tavrı malumdur"

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “CHP’nin ezan konusundaki tavrı malumdur. 18 yıl ezanı Türkçe okuttukları gibi günümüzde de aynı tavrı sergiliyorlar” diye konuştu.

Ezanın değil polisin ıslıklandığı şeklindeki değerlendirmelerin geçersiz olduğunu belirten Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Ezan kimsenin şamaroğlanı değildir, ıslıklanamaz, hakaret edemez. Kim ıslıklıyorsa, kim hakaret ediyorsa yargılanmalıdır. Orada polisin ıslıklandığını düşünsek bile, bu gösterinin izinli mi izinsiz mi olduğuna bakmak gerekiyor. Devletten izin alınmayan bir gösteride kimseye söz söylemeye hakları yoktur. İkincisi, video baştan sona izlendiğinde ıslık sesinin azalmadığı aksine şiddetinin arttığı görülüyor. Evet orada ezan ıslıklanmıştır. Ezanı ıslıklamak için oraya toplanmamışlardır ama ezan okunurken ıslıklamayı yükselttikleri bariz ortada. Ezanın ıslıklanmasına karşı ‘neden tepki veriyorsunuz’ şeklinde tepki vermek de çok yanlıştır” sözlerini sarf etti.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:33
  1. CHP
  2. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu
  4. CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok
  5. Akit
  6. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
  7. Ezan karşıtlığı
  8. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
  9. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  10. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, Avrasya Kapı Fuarı’nda
    1. Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım..
    2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ..
    3. Kilis’te 6 aylık geçici iş için kuyruk..
    4. Çocuklardaki Duygusal Travma Ve Stres..
    5. Zorluoğlu’ndan Türkiye Gazetesi’ne..
    6. BEÜ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..
    7. Seyir halindeki aracın camından sarktı
    8. Döviz kurları
    9. Islıklı domuzluğu CHP üstlendi
    10. 14 yaşındaki çocuk, evine dönerken..
    11. Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ramazan..
    12. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.yılı..
    13. Bitlis’te ’Çanakkale Ruhu ve Gençlik’..
    14. Başkan Atabay, mahalle temsilcileriyle..
    15. Karaman’ın hedefi istihdamda en iyi..
    16. Gebze - Halkalı treninde ilk gün..
    17. İki genç kadından takside tehlikeli..
    18. Marmara'da hava durumu
    19. Erzincan’da sağlık personeline üreme..
    20. Aydın MHP, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?