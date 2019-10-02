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İşlerine geldikleri gibi konuşuyorlar! Rusya'dan Türkiye'ye hem destek hem suçlama

Suriye'yi Esed ile bir olup yerle bir eden ve Soçi Mutabakatı ile Türkiye'yi adeta oyalayan Rusya'dan skandal bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası tutuşarak, "Olup bitenleri çok dikkatli bir biçimde izliyoruz, bunlar önemli. Suriye'nin topraksal ve siyasi bütünlüğü esastır" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:48
İşlerine geldikleri gibi konuşuyorlar! Rusya'dan Türkiye'ye hem destek hem suçlama

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile işbirliğinde birtakım neticelere ulaşılamaması halinde Türkiye'nin, Suriye'de güvenli bölge oluşturma planlarını tek başına gerçekleştireceği şeklindeki açıklamaların ardından, Ankara'nın adımlarını yakından izlediklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ile yol alınmaması halinde Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için tek başına hareket edeceği ve bunun için de Fırat'ın doğusuna 'bir gece ansızın' Türk güçlerinin gönderilebileceği yönündeki açıklaması soruldu.

Peskov soru karşısında, "Olup bitenleri çok dikkatli bir biçimde izliyoruz, bunlar önemli" dedi ve ekledi: "(Rusya) Devlet Başkanı Putin'in defalarca söylediği gibi, Türkiye'nin kendi topraklarını terörist unsurlardan koruması meşru bir haktır, ancak Türk meslektaşlarımızın da kabul ettiği gibi, Suriye'nin topraksal ve siyasi bütünlüğü esastır. Bu nedenle olanları dikkatle izlemekteyiz."

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:48
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Peskov

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