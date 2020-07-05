İşleri ters giden BAE için yolun sonu göründü! Geri adım attılar

Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliği ve Meşhed'deki genel konsolosluğunun 2016 başında ateşe verilmesinden sonra Riyad, Tahran ile ilişkileri kesmeye karar verdi ve bu da Abu Dabi'yi Tahran'daki diplomatik temsil seviyesini düşürmeye itti.

Bununla birlikte, Riyad ve Abu Dabi arasındaki son anlaşmazlıklar, çeşitli nedenlerle, özellikle Yemen'deki savaş, Basra Körfezi'ndeki tartışmalı adalar ve terörist örgütlerin finansmanı gibi çeşitli nedenlerle tırmanırken, BAE ve İran arasındaki ilişkilerde bir iyileşmeye yol açtı.

Koronavirüs salgınının patlak vermesiyle Abu Dabi, Tahran'a tıbbi yardım taşıyan dört uçak gönderdi. Bu dönemde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, mevkidaşı Abdullah Bin Zayid'e telefon etti.

Temmuz 2019'da Tahran, altı yıl içinde ilk kez İran ve BAE Sahil Güvenlik'in ortak toplantısına ev sahipliği yaptı. İki taraf ortak sınır işbirliği, her iki ülkenin vatandaşlarının akışı ve istihbarat bilgi alışverişinin hızlandırılması konularını ele aldı.

Son zamanlarda, İran Cumhurbaşkanı'nın şu anki Genelkurmay Başkanı Mahmud Vaezi, BAE'nin Yemen'deki pozisyonunun değişmeye başladığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'na konuşan İranlı Orta Doğu uzmanı Hasan Hani Zadeh, Katar'a uygulanan dört yıllık ablukanın ve BAE'nin Libya, Suriye, Irak ve Lübnan'da izlediği politikaların, Abu Dabi'yi bir yalnızlığa sürükledi.

İranlı uzman son aylarda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve BAE'li mevkidaşı Muhammed Bin Zayid arasında Yemen'deki duruma dikkat çekerek birkaç farklılık olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan ve BAE arasındaki gergin ilişkilerin BAE'nin İran ile ilişkilerini iyileştirme fırsatı sunduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Muhammed Bin Selman'ın politikalarına uymak, BAE için politik ve ekonomik hasara yol açacak."

İran'ın eski Beyrut büyükelçisi ve bölgesel ilişkiler uzmanı Ahmed Destmaljian, Abu Dabi'den gönderilen tıbbi yardım ve BAE delegasyonlarının Tahran ziyareti nedeniyle BAE'nin Tahran ile ilişkilerini geliştirme arzusuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan ile BAE arasındaki Yemen meselesiyle ilgili mevcut anlaşmazlıkların yeni gelişmeler için bir fırsat sağladığını vurgulayarak, “Abu Dabi'nin İran ile daha güçlü işbirliği sağlamak için politikalarını birçok konuda ayarlaması gerekiyor” dedi.

Kaynak: Milli Gazete