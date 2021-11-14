İşleri 'Sanat' değil, 'terör seviciliği'! Gani Müjde'den Cem Yılmaz'a, Selahattin Demirtaş desteği

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KRT TV canlı yayınına katılan Gani Müjde, "Buna alışsanız iyi edersiniz. Biz daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini." diyen Selahattin Demirtaş'ın neden tutuklu kaldığını anlamaktan aciz olan Cem Yılmaz'a destek verdi. "Mizahçı"lara müdahale olduğunu öne süren Müjde, "Eskiden mizahçılara bu kadar müdahale yoktu. Şimdi var çünkü meydan boş. Mizahçılar ister istemez çekiniyorlar. Hoşgörü ortamı da yok artık. Kimse başına ne geleceğini bilmiyor." dedi.

İşleri sanat değil, terör seviciliği!

Gani Müjde de terör sevicilerle Gezicilere destek verip, HDP'ye hiç oy vermediğini iddia ederek, "Cem Yılmaz'ın söylediği malumun ilanı. Ne demiş Cem Yılmaz? 'Bu insanlar (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala) niye hapiste anlamıyorum'. Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de zaten anlamıyor. Bunu sanıyorum Türkiye'nin hiç de HDP'ye oy vermemiş benim gibi milyonlarca insanı da anlamıyor." ifadelerini kullandı.