İşleri günleri ifsat! İzmir Büyükşehir Belediyesi yarış pistini kapattı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın Bornova Pınarbaşı'ndaki İzmir yarış pistini kira süresi sona ermesine rağmen ihalesiz ecrimisil alarak kiracıya kullandırdığını tespit etmesinin ardından bu pisti geçtiğimiz günlerde tahliye etti. Pist yarışlara kapandı. Bu durumda birçok yarışmanın gerçekleştirilemeyeceği belirtilirken pistin buradan tamamen kaldırılma ihtimali de doğdu.

NET BİR KARAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in burayı farklı bir amaçla kullanmak istediği iddiaları konuşulurken Yeni Asır'ın görüştüğü belediye yetkilileri "Şu an için burasıyla ilgili net bir karar yok" diye konuştu. Burasının imar planlarında rekreasyon alanı olarak gözüktüğünü belirten yetkililer, "Planlardaki kararların da dikkate alınarak değerlendirilmesi lazım, ikisi bir arada oluyor mu ona bakmak lazım. Bu konuda net bir şey yok. Onunla ilgili birkaç proje çalışması var ama netleşince konuşmak lazım. Bu konuda talepler de var, ayrıca orasıyla ilgili bölgeden de başka şikayetler var. Hepsi bir arada değerlendirilecek. Farklı düşünceler var ancak ortak bir noktada buluşacağız. Önce oradaki projenin netleşmesi lazım" diye konuştu. Bu arada belediye tarafından kapatılan pistte Türk Bayrakları'nın yerlerde olduğunu gösteren fotoğraflar tepki topladı. Belediyenin bu bayrakları bir an önce kaldırması gerektiği belirtildi.

ERHAN GÜLENÇ yeni asır