İşler tersine dönüyor, Rusya kan kaybediyor! Ukrayna, o bölgede kontrolü ele geçirdi

Ukraynalı yetkililer, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘kahraman askerleri’ desteklemek için cepheleri ziyaret ettiği sırada, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinin yarısının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Luhansk Valisi Serhiy Gayday, bugün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Silahlı Kuvvetler Severodonetsk’in yarısını temizledi ve ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Vali, sanayi şehrinde büyük bir Rus hareketinin yakın göründüğü konusunda uyardı.

Luhansk bölgesinin Rus kontrolü altında olmayan en büyük şehri olarak stratejik öneme sahip Severodonetsk’te çatışmalar şiddetlenirken, Batılı ülkeler Ukrayna’ya daha fazla silah gönderme sözü verdi.

İngiltere, Rusya’nın Nisan ayından bu yana ilk kez Kiev’i vurmasının ardından, ABD gibi Ukrayna’ya uzun menzilli füze rampaları göndereceğini duyurdu.

Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’nin, Ukrayna’nın elindekilerden daha uzun menzilli hassas güdümlü roket ve onları atacak M270 çoklu fırlatma roket sistemleri göndereceklerini belirtti.

Bakan, hassas güdümlü füzelerle 80 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen M270 sistemlerinin Ukrayna kuvvetlerinin yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını da sözlerine ekledi.

Batılı güçler Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguladı, ancak özellikle Moskova ile diyaloga girip girmeme konusunda nasıl hareket edileceği noktasında bölünmeler ortaya çıktı.

Putin’den uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Kiev’e çoklu fırlatma sistemleri tedarik etme amacının, Ukrayna’daki silahlı çatışmaları uzatmak olduğunu iddia etti.

Putin konuya ilişkin açıklamasında, “Eğer uzun menzilli füzeler sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız” dedi.

Gıda krizi

Kiev’e göre Rus kuvvetleri Ukrayna topraklarının beşte birini işgal ediyor ve Moskova, Karadeniz’deki limanlarına abluka uygulayarak küresel gıda krizi korkusunu artırıyor.

Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatının ülkeden çıkmasına izin vermesi için Rusya ile yoğun müzakerelere öncülük ediyor.

Papa’dan müzakere çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna’da şiddete son verilmesi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Papa (85), dün Pazar ayini konuşmasında, yıkım, ölüm ve çatışmalar tırmanırken ülke liderlerine çağrısını yineleyerek, “Lütfen insanlığı yıkıma götürmeyin” dedi.

Arjantinli Papa, çatışmanın iki tarafına çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Ateşkes ve sürdürülebilir bir çözüm için gerçek ve somut müzakereler olsun. Acı çeken insanların çaresiz feryadına kulak verin. İnsan hayatına saygı galip gelsin, şehirlerin ve köylerin korkunç yıkımı dursun. Lütfen dua etmeye ve yorulmadan barışa bağlı kalmaya devam edelim.”