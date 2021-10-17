İşler bekliyor Ekrem geziyor

Koronavirüs vakalarının pik yaptığı bir dönemde her gün arıza yapan araçlar nedeniyle toplu ulaşım felç olurken, önceki gün Elazığ’a giden İmamoğlu kendisine hediye edilen 8 köşeli kasketi giyerek imaj düzeltmeye çalıştı.

Mithat Sancar ile sergi açtı

CHP’li İmamoğlu, dün de “resim sergisi” bahanesiyle Diyarbakır’a giderek kendisini başkanlık koltuğuna oturtan HDP’yi ikinci kez ziyaret etti. Ressam Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisinin açılışını HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile yapan İmamoğlu, sergi öncesinde Dağkapı Meydanı’nda miting yaptı. CHP genel merkez iradesine meydan okurcasına doğu illerine seyahate çıkarak, aklınca başkanlık yoklaması yapan CHP’li İmamoğlu’nun 776 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak için bekleyen cesur anneleri ziyaret etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İki yılda HDP'ye ikinci ziyaret

Öte yandan; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2.5 yıllık süre zarfında Diyarbakır’ı ikinci kez ziyaret ederek kendisini İBB Başkanlığına oturtan HDP’ye diyet ödüyor. İmamoğlu, 2019 yılında terör örgütü PKK ile iltisakından dolayı görevden alınan HDP’li Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile bir araya gelmişti. HDP’li Selçuk Mızraklı, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinden duydukları memnuniyeti “İstanbul’daki seçim sonucu bizde umudu büyüttü” sözleriyle ifade ederken “Yarınlar için beraber yürüyeceğiz. Buraya gelmeniz bu anlamda bizim için bir ışıktır” demişti. İmamoğlu da ziyaretin anısına, PKK’lı teröristleri kahraman gibi göstererek övgüler dizen HDP eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz’a Atatürk portresi hediye etmişti.

İETT otobüsü bu defa durağa daldı!

Son aylarda bakımsızlıktan sık sık kaza ve arıza yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’nin İETT otobüsleri, bu kez çıtayı yükselterek kendi durağına daldı! Kağıthane’de kontrolden çıkan İETT otobüsü, durağa çarptı. İçerisinde yolcu olmaması sebebiyle ucuz atlatılan kaza, durakta ve otobüste hasara yol açtı. Kazanın, aracın frenlerinin arızalanması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.