İşlediği cinayet 6 sene sonra ortaya çıktı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde 3 Nisan 2012'de silahla vurularak öldürülen M.A.C'nin dosyasında yeni deliller buldu.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, M.A.C'nin dini nikahlı eşi S.A. ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen H.A. gözaltına alındı.

S.A'nın evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.