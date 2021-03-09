İslamofobinin merkez üssü Avrupa

Hasan Eğrigöz Ankara

Her fırsatta hak, hukuktan bahseden sözde özgürlükçü Avrupa’da gün geçmiyor ki Müslümanlara yönelik bir kısıtlama daha gelmesin. Avrupa’da artan İslamofobiyi sözde yasalarla körükleyen ırkçı yöneticiler, Müslümanlara yönelik kısıtlamaları seçim vaadi yapıyor. 2015’te Fransa, Belçika ve Hollanda, İslami Hijap veya Burka gibi yüzü kapatan peçe yasaklanırken, şimdi de İsviçre’de aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi üyelerinin de bulunduğu “Egerkinger Komitee” adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile ülke genelinde yapılan referandum sonucunda, Müslümanların nikap ya da burka giymesi yasaklandı.

“İslam birliği şart”

Dünyaya medeniyeti ve insanlığı getirmek için İslam birliğinin tek şart olduğunu ifade eden Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Haçlı zihniyetinin Moğol istilasının tekrarı gibi bunlar. Tabi Ortadoğu ve Batıda İslami hassasiyetlerin önüne geçme noktasında yapılan çalışmaları bunun akabinde İslamofobinin, bu gibi baskıların İslam’ı sindiremeyeceğini, İslam’ın sahibinin Allah olduğunu onlar bilmiyorlar. Bizler, bu noktada yapmamız gereken artan İslamofobinin karşısında İslam coğrafyasının tek vücut olmasıdır. 1 buçuk milyar civarındaki İslam dünyasının birlik kurması gerekir. Birlikte hareket etmesi gerekir. Nasıl ki Haçlı zihniyeti birlikte hareket ediyor ve kendi inançlarını, kendi değerlerini korumada her türlü fedakarlığı ve birlikteliği sağlıyorsa, bizler de İslam birliğini kurarak dünyaya medeniyeti, dünyaya insanlığı getirmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

“İslam düşmanlığı üzerine kurulu bir medeniyettir”

İnanç Özgürlüğü Platformu Kurucusu İbrahim Gökdemir de, “İslam’da kadın için en önemli unsurların başında örtü geliyor. Hatta Peygamberimiz döneminde örtüye el uzatmak savaş sebebi olmuştur. Onun için kadının örtüsüyle inancı bir bütündür bizde. Örtü, bizim İslami yaşayışımızda kadının kırmızı çizgisidir. Ama bunu hazmedemeyen sözde insan hakları savunucusu olan Batı ve Avrupa camiası İslam’a ve Müslümanlara karşı, Müslüman kadının örtüsüne karşı topyekün bir savaş başlatmışlar. Bunun için örtüyü bir öcü gibi gösterip, kamuoyunda örtüye, değerlerimize ve kutsallarımıza karşı bir savaş açmışlar. Bu savaş da ben inanıyorum ki Müslümanların kenetlenmesini ve örtünün kutsaliyetine sahip çıkmasına vesile olacağına inanıyorum. Batı medeniyeti, İslam düşmanlığı üzerine kurulu bir medeniyettir. Bu anlamda Batı her ne kadar insan hakları ve evrensel değerlerden bahsetse de İslam ve Müslümanların olduğu yerde insan hakları söz konusu olmuyor. Avrupa’dan merhamet beklemiyoruz. Onlar kendi ırkçılığında boğulacak” görüşünü dile getirdi.